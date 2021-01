“Basta assistenzialismo”. Michelle Hunziker prende posizione e, in un post pubblicato su Instagram, spiega il suo punto di vista molto critico sull’attuale crisi di governo che, secondo le, sta avendo ricadute sulla gestione dell’epidemia di coronavirus. “Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo – esordisce la showgirl svizzera -. Trasmettono l’instabilità più totale e creano ancora più incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve UNITÀ per creare opportunità e lavoro”.

“Non abbiamo bisogno di assistenzialismo bensì di essere messi nelle condizioni di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica – incalza Michelle Hunziker -. Per fare questo, converrebbe dare a tutti la possibilità di continuare le proprie attività senza un ‘cappio’ al collo. Serve liquidità a sostegno delle aziende e dei liberi professionisti oltre ad investimenti per creare valore in futuro ma sopratutto non perderlo oggi perché significherebbe perderlo in maniera permanente. Voi che ne pensate?”

Neanche a dirlo, subito si è scatenata una valanga di commenti e non sono mancate le polemiche. Molti utenti l’hanno infatti accusata di parlare da una posizione privilegiata: “Non è questione di assistenzialismo, troppo facile a pancia piena giudicare tutti. Il lavoro per tutti non c’è, non dico di dare soldi a destra e a manca, ma neanche abbandonare a se stesse le persone”, si legge nei commenti al suo post. E ancora: “Vaglielo a dire a chi ha bisogno che non ha bisogno di assistenzialismo“. Lei, al momento, non è intervenuta per replicare.