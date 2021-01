“Ora è il momento di voltare pagina, di rafforzare la forza parlamentare del governo”. La mattina dopo che il governo ha incassato il voto di fiducia anche al Senato, tra i primi a parlare è il segretario Pd Nicola Zingaretti. “Ieri abbiamo evitato il salto nel buio di una crisi e abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo agire su due fronti i problemi degli italiani e una prospettiva politica del governo”, ha detto all’emittente dem Radio Immagina. Zingaretti ha aggiunto di aver sentito il premier Conte ieri sera: “C’è assoluta consapevolezza di muoverci su questi due fronti”. In mattinata dovrebbe svolgersi un vertice di maggioranza e, in giornata, il presidente del Consiglio potrebbe salire al Colle per riferire sulla crisi di governo: è un passaggio che, hanno ribadito fonti vicine al Quirinale, non è necessario perché l’esecutivo ha chiesto e ottenuto la fiducia (anche se in una Camera la maggioranza è relativa) in entrambi i rami del Parlamento. L’incontro è atteso perché si inserisce in una consuetudine di rapporti tra il capo dello Stato e il presidente del Consiglio.

Per oggi sono attesi nuovi movimenti tra i responsabili, da chi si è già palesato nei voti di questi giorni e chi invece ha preferito prendere tempo. La prima novità riguarda Renata Polverini, l’ex deputata di Forza Italia che ha votato per la fiducia al governo Conte, si accinge ad aderire a Centro democratico, la formazione di Bruno Tabacci. L’adesione alla componente del gruppo misto verrà comunicata a breve.

Intanto dal Pd, fin dal mattino, hanno cercato di lanciare segnali distensivi e ribadire che il governo intende andare avanti. Una linea espressa dal segretario Zingaretti, ma anche dal ministro della Cultura e capodelegazione dem al governo Dario Franceschini: “Il governo deve rafforzarsi, non solo numericamente, ma anche da un punto di vista politico”, ha detto in un’intervista a Repubblica. “Abbiamo avviato la revisione del programma per un nuovo Patto di Legislatura, che resta necessario”. Quindi ha ribadito che “c’è un governo che ha preso la fiducia e ora è nella pienezza dei poteri. Approveremo subito lo scostamento, i nuovi ristori e manderemo entro febbraio il Recovery plan in Europa. Una crisi sarebbe stata un salto nel buio per l’Italia”. Questo però non esclude che il lavoro cominci oggi: “È chiaro che quello di oggi non è un punto di arrivo, ma di partenza, su cui costruire una prospettiva politica, un governo è forte se può contare su almeno 170 senatori. Ora quindi dobbiamo lavorare per rafforzarlo. Oggi si tratta di fare di necessità virtù; alcuni hanno deciso di sostenere il governo e altri, pur non votando la fiducia, hanno detto ‘per ora’, mostrando interesse per un nuovo spazio politico”. Come per esempio “diversi moderati di centrodestra, dall’Udc a Forza Italia alla componente di Romani e Quagliariello“. Per questo – ha proseguito – “abbiamo offerto, e l’offerta resta in campo, di allargare la maggioranza a tutti i moderati che stanno con grande disagio in una alleanza a guida Salvini e Meloni, per sostenere una linea europeista e approvare una legge proporzionale che liberi il Paese da alleanze forzate. Per Forza Italia è una occasione. Credo, anzi so, che ci sono molti forzisti interessati”. Poi sul partito di Conte: “Non è un tema all’ordine del giorno, molto dipenderà dalla legge elettorale con cui si andrà a votare”. Franceschini, parlando del leader di Italia viva ha poi commentato: “Anche ieri, ascoltando Renzi, non ho capito su cosa ha aperto la crisi e se non sai su cosa si è rotto, non sai su cosa ricomporre. Credo non ci siano le condizioni per chiudere la crisi come una parentesi e ricominciare daccapo. La guida di una coalizione è necessariamente un punto di equilibrio. Quel punto è Conte. Le allusioni ad un premier del Pd sono state solo un tentativo, mediocre, di mettere zizzania. Al momento ci sono da sostituire solo gli incarichi lasciati da Italia viva, poi si vedrà dobbiamo tenere aperta la porta a un confronto con l’opposizione. Vedremo se il centrodestra si arroccherà o vorrà cogliere l’opportunità di dialogare”.

Tra gli appuntamenti di giornata, da segnalare che è stata fissata per le 16.30, a quanto si apprende, una riunione in videoconferenza del segretario Pd Nicola Zingaretti, il vicesegretario Andrea Orlando e i capigruppo Dem di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci.