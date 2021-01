Un altro lutto scuote il mondo della moda. È morto a 24 anni Harry Brant, il figlio della celebre top model icona degli anni Novanta Stephanie Seymour. A dare la notizia è il New York Times, secondo cui il giovane è deceduto a causa di un’overdose. Harry, secondogenito del matrimonio tra la supermodella e il milionario Peter Brant, combatteva da tempo contro la sua dipendenza dalla droga e non era mai riuscito a disintossicarsi. “Saremo sempre addolorati per la sua vita spezzata così presto“, ha fatto sapere la sua famiglia in una nota. “Harry ha ottenuto molto nei suoi 24 anni, ma purtroppo non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare ancora”, si legge ancora nel documento rilasciato in esclusiva al New York Times.

Influencer e “it boy” – come sono stati ribattezzati i rampolli che salgono alla ribalta sui social – Harry Brant era un volto noto nel mondo della moda: il New York Magazine aveva definito lui e il fratello maggiore Peter Brant II i “NYC’s Most Beautiful Teenage Brothers“, ovvero i fratelli adolescenti più belli di tutta New York. Insieme avevano posato sin da giovanissimi per numerose campagne pubblicitarie – una su tutte quella di Balenciaga – ed erano una presenza fissa ai party e alle sfilate più esclusive.