Il governo di Giuseppe Conte può contare su un nuovo gruppo parlamentare in Senato: si chiama Maie-Italia23 ed è la nuova denominazione del Movimento degli italiani all’estero. “Serve per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte“, dice il senatore Ricardo Merlo, presidente del Maie e sottosegretario agli Esteri. Come anticipato dal fattoquotidiano.it, quindi, è è questo il nuovo contenitore che ospiterà i senatori utili alla maggioranza per sopperire all’addio dei renziani.

Il contenitore per costruttori – “Non cerchiamo responsabili -mette le mani avanti Merlo – ma costruttori, a cui l’unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell’interesse dell’Italia, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, tra la crisi sanitaria che continua a mordere e quella economica che ha messo in ginocchio imprese, attività commerciali e famiglie”. Un termine, quello dei “costruttori”, utilizzato dal presidente della Repubblica nel discorso di fine anno e ora diventato di grande attualità. Come di grande attualità è l’analisi del ministro Dario Franceschini, che ieri parlava di maggioranze da cercare in Parlamento “alla luce del sole”. E infatti Merlo sottolinea che è alla “luce del sole” che tratterà le adesioni al suo gruppo “con trasparenza. Invitiamo a far parte del gruppo tutti i colleghi senatori interessati a costruire e a lavorare da qui alla fine della legislatura per il bene del Paese e degli italiani”. Sicuri componenti del gruppo sono Adriano Cario e Raffaele Fantetti: il secondo negli ultimi mesi si è fatto promotore del think tank Italia23 che, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe essere uno dei progetti embrionali di una ancora fantomatica lista Conte. Fantetti, raccontano a Palazzo Madama, è tra i più attivi in queste ore ed è dietro molti contatti. Sicuramente a favore del governo, come ha già dichiarato, Sandra Lonardo, ex Forza Italia passata al Misto a luglio scorso in polemica con la “linea salviniana” del centrodestra.

Renzi: “Mi è mancata la sponda del Pd” – Occhi puntati, poi, anche sui 18 senatori d’Italia viva, dopo che Riccardo Nencini – l’uomo che ha concesso a Renzi di avere un gruppo autonomo – è uscito allo scoperto annunciando l’intenzione di restare in maggioranza. Il suo sarà un voto fondamentale visto che non sembra più possibile alcun tentativo di ricucire con Italia viva. Ieri Pd e Movimento 5 stelle hanno chiuso la porta a una qualsiasi riammissione dei renziani. L’ex premier, intervistato da La Stampa, confessa che con la sponda del Pd avrebbe vinto: “Mi è mancato un pezzo“. Il segretario Nicola Zingaretti però lo ha definito “inaffidabile“. Renzi contrattacca: “Ho utilizzato verso Conte parole molte più gentili di quelle che usava Zingaretti su di lui nei nostri colloqui privati. Evidentemente ha cambiato idea. Capita a tutti”. La mossa di Conte, che è pronta a cercare in aula una nuova maggioranza, potrebbe far naufragare la strategia del leader di Italia Viva per una trattativa dall’esterno.

Zingaretti: “In questo anno e mezzo molti errori, non accettare tutto”- Il segretario del Pd, da parte sua, ha partecipato all’assemblea dei deputati dem per dire che la “parlamentarizzare non è una sfida, ma una necessità e un passaggio delicato collocato nella sede appropriata, che è il Parlamento”. L’obiettivo del segretario è “tutelare la legislatura fino a quando sarà possibile, ed evitare le elezioni anticipate, e impedire il paradosso che nel momento in cui in America vince Biden, si corra il rischio che gli alleati di Trump risorgano non sulla base di un’iniziativa ma di un errore”. Se da un lato blinda l’esecutivo attuale, però, dall’altro Zingaretti alza la posta in vista di un possibile rimpasto. “Con la stessa nettezza con cui ho elogiato i risultati, in questi anno sono stati commessi anche molti errori e ci sono state molte lentezze. Il non rispetto a volte di punti fondativi del programma, il ritardo con cui sono stati rispettati, la vicenda del pacchetto istituzionale proposto in agosto 2019 perchè accettammo il taglio dei parlamentari in cambio di impegni che non ci sono stati. Per questo dico che oggi non possiamo accettare tutto, abbiamo già dato da questo punto di vista”. Va detto che tra gli impegni non rispettati c’era anche la legge elettorale, considerata uno dei “correttivi” al taglio dei parlamentari, che però fu bloccata dall’opposizione dei renziani, contrari a una soglia di sbarramento troppo alta.

Orlando: “Segnali di attenzione da molti parlamentari” – Conferma la situazione fluida tra i corridoi di Camera e Senato, anche Andrea Orlando. “La prova del nove si realizzerà con il passaggio alle Camere, noi abbiamo segnali di attenzione da molti parlamentari e vediamo se questo consente di mantenere la maggioranza al governo. Vediamo, c’è sempre un poco di tattica psicologica”, dice il vicesegretario del Pd. Che spiega anche in che modo si svolgerà l’eventuale allargamento della maggioranza ai responsabili, ormai definiti “costruttori” dalle forze di governo: ” Se si manifesterà una disponibilità si realizzerà in una cornice politica. Penso ci sarà una adesione da una valutazione della situazione del quadro politico e del quadro europeo. Credo che questo sarà, molto probabilmente. Quali saranno le forme parlamentari non lo sappiamo”. Il numero due del Nazareno, poi, sbarra ancora una volta la porta al suo ex alleato: “La nostra è una valutazione politica, non è una vendetta né una rappresaglia. Se una crisi è provocata senza che si comprendano le ragioni e ricomponiamo senza che queste ragioni siano superate, allora siamo punto e capo”. L’ex guardasigilli mette le mani avanti (“In politica mai dire mai vale sempre“) ma aggiunge: “Oggi pensare che con Iv si ricostituisca una maggioranza di governo è abbastanza velleitario e non si può ricucire in cinque minuti. Ci ritroveremmo il continuo tira e molla che ancora stento a capire, la motivazione della crisi”.

Bonaccini: “Renzi ha sbagliato” – Attacca l’ex segretario del Pd anche uno dei suoi vecchi fedelissimi come Stefano Bonaccini. Renzi “ha sbagliato. Stiamo dando uno spettacolo a livello internazionale poco edificante. Da un lato presentiamo progetti con Recovery Plan migliorato, e Renzi poteva anche dire che era merito suo”, poi “da un altro lato c’è una terza ondata che sta travolgendo l’Europa, da un altro lato ancora c’è un Dpcm che dovrebbe essere emanato, abbiamo il Recovery Plan da presentare e il Recovery Fund da ottenere. Se c’è un momento in cui non ci si può permettere che manchi un Governo è questo. Il 95 % degli elettori pensa che non sia il momento di far cadere il Governo”, dice il governatore dell’Emilia-Romagna. Per Bonaccini “il vero rischio che corriamo è quello di una maggioranza fragile, ma è un rischio che va corso”.

Renziani che restano – Secondo Renzi, però, i giochi non sono ancora fatti all’appuntamento a Palazzo Madama: “Non mi pare che abbia i numeri” per restare al governo, “se non prende 161 voti, tocca a un governo senza Conte“. L’ex premier non è “così sicuro” che a dare voti all’esecutivo ci saranno anche fuoriusciti da Italia Viva: “Forse qualcuno lascerà, ma se fossi nel governo, almeno per scaramanzia, aspetterei martedì per vedere come va a finire”. Tra i possibili “responsabili” era stata annoverata anche la senatrice Donatella Conzatti, che però smentisce: “Responsabile sì, ma nei confronti di Italia Viva“. “Rimaniamo costruttivi e disponibili a un patto di legislatura. Se così non sarà faremo politica, compatti, dai banchi dell’opposizione”, spiega la senatrice. Stessa posizione di Gelsomina Vono, altra senatrice di Italia viva indicata tra i possibili “responsabili” e che invece nega di essere tra i “costruttori”. Più possibilista è invece Paola Binetti, eletta con Forza Italia in quota Udc. “io personalmente, da sola, nella maggioranza, lasciando l’opposizione dove ho fatto tante battaglie, non andrei. Ma se tutto il mio gruppo, l’Udc, con un piano e un progetto politico articolato e condiviso con questa maggioranza, decidesse di sostenere questa fase della legislatura, io mi sentirei di collaborare, anche nell’eventualità di una nuova maggioranza”. Le trattative, insomma, sono in corso.

La mini fronta M5s e il dietrofront: “Votiamo fiducia” – Guardando ai numeri, giovedì sera era emersa una possibile “fronda” di 13 parlamentari (tra cui 5 senatori) del Movimento 5 stelle, che ha posto 7 punti da inserire nel contratto di legislatura come condizione per poter sostenere il prossimo governo. Questa mattina però gli stessi eletti M5s hanno precisato che non si tratta di un ultimatum: “Renzi lunedì toglierà la fiducia a Conte e noi gliela confermeremo, convintamente”, specificano. “Abbiamo avanzato delle proposte programmatiche – ricordano – senza mai mettere in discussione Conte. Nel documento abbiamo chiesto che la nuova leadership del M5s venga eletta al più presto e che si faccia un contratto di governo chiaro, nero su bianco”, dicono i 13 pentastellati.

15.30 – Buccarella: “Io nel Maie? Sto valutando”

Io tra i ‘costruttorì della componente Maie-Italia23? Sto valutando se aderire”, dice all’Adnkronos il senatore del Gruppo Misto Maurizio Buccarella, ex M5S. La nascita della nuova componente – che si candida a diventare il contenitore dei ‘responsabilì a sostegno del governo Conte – è stata annunciata oggi dal sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo. Sono per ora iscritti al Maie, oltre a Merlo, i senatori Adriano Cario, Saverio De Bonis e Raffaele Fantetti, presidente dell’Associazione Italia23 che ha dato il nome alla neonata ‘compaginè.

15. 28 – Bonetti: “Se di maggioranza scatto di responsabilità Iv c’è”

“Se le forze dell’attuale maggioranza ritengono che ci sia il tempo di uno scatto di responsabilità per dare una svolta all’azione di Governo,Italia Viva c’è”. Lo ha detto l’ex ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti a SkyTg24.

15.25 – De Falco: “Responsabili sono più di 12”

“In questo anno e mezzo di governo sono stati commessi molti errori e ci sono state molte lentezze. Conoscete la fatica del lavoro parlamentare: le ore di mediazione e di contrapposizione, il non rispetto o il ritardo nel rispetto di punti di programma fondativi dell’alleanza, la vicenda del pacchetto istituzionale che fu proposto ad agosto 2019 perché accettammo, con grande travaglio, il taglio dei parlamentari in cambio di impegni che poi non ci sono stati. Perciò dico che oggi non possiamo accettare tutto. Abbiamo già dato”. Lo dice, a quanto si apprende, il segretario Nicola Zingaretti in assemblea con i deputati Pd.

15.20 – Bonetti: “Se Conte cambia idea sul Mes noi ci siamo”

“Nel momento in cui ci fosse un progetto serio per il bene del Paese, certo che ci siamo. Noi non veniamo meno alle nostre responsabilità, abbiamo sgombrato il campo che siamo dei poltronai o che dietro alla nostra scelta ci fossero dei retroscena”. Lo ha detto l’ex ministro della Famiglia e per le Pari opportunità Elena Bonetti a Sky tg24, nel confermare la disponibilità di Italia viva a riaprire un canale di comunicazione con il presidente del Consiglio, nel momento in cui Conte desse via libera al Mes.

“Se ci fosse un ravvedimento di questo tipo noi saremmo i primi a rallegrarcene. Non mi sembra che questo sia ancora accaduto ma attendiamo…”, ha concluso Bonetti.

15.15 – Zingaretti: “Molti errori nel governo, oggi non accettiamo tutto”

“In questo anno e mezzo di governo sono stati commessi molti errori e ci sono state molte lentezze. Conoscete la fatica del lavoro parlamentare: le ore di mediazione e di contrapposizione, il non rispetto o il ritardo nel rispetto di punti di programma fondativi dell’alleanza, la vicenda del pacchetto istituzionale che fu proposto ad agosto 2019 perché accettammo, con grande travaglio, il taglio dei parlamentari in cambio di impegni che poi non ci sono stati. Perciò dico che oggi non possiamo accettare tutto. Abbiamo già dato”. Lo dice, a quanto si apprende, il segretario Nicola Zingaretti in assemblea con i deputati Pd.

15.05 – Zingaretti: “Evitare voto e anche risorgere alleati di Trump”

“Dobbiamo tutelare la legislatura fino a quando sarà possibile, ed evitare le elezioni anticipate, e impedire il paradosso che nel momento in cui in America vince Biden, si corra il rischio che gli alleati di Trump risorgano non sulla base di un’iniziativa ma di un errore”. Lo dice, a quanto si apprende, il segretario Nicola Zingaretti nel suo intervento in assemblea con i deputati Pd.

14.55 – Zingaretti: “Crisi non è fulmine a ciel sereno”

“Io dico subito, malgrado le enormità di quanto sta avvenendo, non giudico e non penso che quanto è accaduto sia un fulmine a ciel sereno. Era una delle possibilità in campo che noi abbiamo fatto di tutto per scongiurare ma io credo che sia anche figlia di una condizione politica che si è oggettivamente determinata all’avvio di questa esperienza di Governo. Questo Governo è figlio di una scelta che abbiamo fatto, che rivendico e rifarei, ma è stata una scelta di farci carico della governabilità del Paese rispetto ai rischi che si erano palesati nell’agosto 2019, ma avevamo tutti chiari i rischi e i limiti di questa scelta anche e soprattutto dell’eterogeneità delle forze che la compongono”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti aprendo la riunione con il gruppo dem alla Camera.

14.50 – Zingaretti: “Voto a Camere non è sfida ma necessità”

“La parlamentarizzazione della crisi non è una sfida, è la necessità in un passaggio delicato da collocare nella sede appropriata le scelte che ogni forza politica farà e in cui ogni forza politica deve assumersi le sue responsabilità”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla riunione del gruppo Pd della Camera.

14.40 – Bonafede: “Renzi ha tradito gli italiani”

“Matteo Renzi ha tradito gli italiani in un momento difficilissimo, ora sta a noi lavorare per garantire stabilità al Paese, insieme compatti con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, capodelegazione del M5S al governo, in una dichiarazione sulla crisi di Governo ai tg. “Ieri sera in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato una proposta di scostamento di 32 miliardi proprio per i cittadini maggiormente in difficoltà che non meritano di essere abbandonati”, ha concluso.

14.20 – Cei: “Questo è tempo di costruttori”

“Trovo un forte stimolo nelle parole pronunciate dal Presidente Mattarella nel messaggio di fine anno: ‘Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttorì. Aggiungo: questo è anche tempo di speranza! Ci attendono mesi difficili in cui ricostruire le nostre comunità”. Lo dice il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il card. Gualtiero Bassetti, parlando della crisi politica.

13.45 – Binetti: “Io in maggioranza? Con tutto l’Udc”

“Martedì sarà uno scenario importantissimo, per questa legislatura. Questa è una legislatura che passerà alla storia per tutte le difficoltà che ha dovuto attraversare. Detto ciò, io personalmente, da sola, nella maggioranza, lasciando l’opposizione dove ho fatto tante battaglie, non andrei. Ma se tutto il mio gruppo, l’Udc, con un piano e un progetto politico articolato e condiviso con questa maggioranza, decidesse di sostenere questa fase della legislatura, io mi sentirei di collaborare, anche nell’eventualità di una nuova maggioranza”. Così Paola Binetti, senatrice Udc, ai microfoni del Gr1 Rai.

13.40 – Vono: “Non lascio Italia viva”

“Nulla di vero. Nessuna tentazione”. Lo dice Gelsomina Vono, senatrice Iv, a Affaritaliani.it rispetto alla possibilità che lasci il gruppo renziano. “Tutte le discussioni su presunte difficoltà all’interno di Italia viva sono strumentali. Abbiamo condiviso un percorso e un progetto politico e tutte le decisioni sono state prese insieme, di volta in volta, fino a quella delle dimissioni delle due ministre e del sottosegretario. Non capisco perché venga fuori il mio nome”.

13.10 – Al Senato nasce il gruppo Maie-Italia23

E’ nato oggi al Senato il gruppo MAIE-Italia23, “per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte”, spiega il Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri in questa legislatura. Dunque il gruppo MAIE a palazzo Madama ha cambiato denominazione: “Non cerchiamo responsabili – ha precisato il Sen. Merlo – ma costruttori, a cui l’unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell’interesse dell’Italia, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, tra la crisi sanitaria che continua a mordere e quella economica che ha messo in ginocchio imprese, attività commerciali e famiglie”. “Facciamo questo alla luce del sole, con trasparenza – spiega ancora il Sottosegretario alla Farnesina – Invitiamo a far parte del gruppo tutti i colleghi senatori interessati a costruire e a lavorare da qui alla fine della legislatura per il bene del Paese e degli italiani”, conclude il presidente MAIE.

13.05 – Bonaccini: “Rischio di una maggioranza fragile va corso”

“Il vero rischio che corriamo è questo, di una maggioranza fragile, ma è un rischio che va corso”. Lo afferma il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, intervistato a l’Aria che tira su La7, riguardo alla crisi di governo.

“Bisogna capire, e io non sono a Roma e non mi permetto di insegnare niente a nessuno – aggiunge Bonaccini -, quale può essere un perimetro” per “una maggioranza che possa governare il Paese nell’interesse dei cittadini, non del futuro dei deputati o dei partiti. Ma vogliamo pensare che le elezioni o il precipitare di tutto con un governo tecnico sarebbe una soluzione migliore?”. In questo momento, conclude, “la stragrande maggioranza degli italiani non comprende il rischio di un governo che vada a casa, non perché tutti condividono cosa fa il Governo, ma perché è il momento peggiore per decretare che rimaniamo senza possibilità operative”.

13.00 – Bonaccini: “Renzi ha sbagliato”

Aprendo la crisi di governo, Renzi “ha sbagliato”. Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione ‘L’aria che tirà su La 7, il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. “Stiamo dando uno spettacolo a livello internazionale poco edificante – ha aggiunto – Da un lato presentiamo progetti con Recovery Plan migliorato, e Renzi poteva anche dire che era merito suo”, poi “da un altro lato c’è una terza ondata che sta travolgendo l’Europa, l’Italia un pò meno, da un altro lato ancora c’è un Dpcm che dovrebbe essere emanato, abbiamo il Recovery Plan da presentare e il Recovery Fund” da ottenere: “Se c’è un momento in cui non ci si può permettere che manchi un Governo è questo. Il 95 % degli elettori pensa che non sia il momento di far cadere il Governo”.

12.45 – Renzi insiste: “Vedremo se Conte avrà 161 voti”

“I giornali dicono che il Premier ha già in tasca i numeri.Alla Camera si, li aveva anche prima. Al Senato non sappiamo ancora se ci saranno 161 voti a favore. Nel caso, la democrazia parlamentare avrà prodotto la terza diversa maggioranza in tre anni con lo stesso Premier. Vedremo se, come dicono, arriva a Quota 161. Noi abbiamo posto dei problemi di merito, non possiamo adesso far finta di niente”. Lo scrive Matteo Renzi, leader di Iv, nella Enews.

12.30 – Salvini: “Secondo me non hanno i numeri”

“Chiedetelo a lui, ma non penso Conte abbia i numeri, altrimenti sarebbe venuto oggi in Parlamento”. Lo dice Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiede se il premier Giuseppe Conte ha i numeri per la fiducia al suo governo, dopo l’addio di Italia Viva.

12.14 – Capigruppo Pd con Zingaretti

È prevista alle 14 una riunione del gruppo Pd Camera con il segretario Nicola Zingaretti in vista delle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte

12.10 – Orlando: “I renziani vogliono il Mes? Con la crisi aumenta spread, costi più alti”

“Si è parlato tanto di Mes. Bene, si è detto che il Mes ci consentirebbe di risparmiare centinaia di milioni di euro sugli interessi essendo a tasso favorevole. Ma non si tiene in considerazione il rischio che la crisi faccia aumentare lo spread facendo pagare agli italiani cifre ancora più consistenti”. Lo ha detto il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Sky Start

12.00 – Leu: “Rottura con Renzi insanabile”

“Non mi pare che Renzi abbia lasciato spiragli. Nella conferenza stampa con la quale ha annunciato le dimissioni delle due ministre e del sottosegretario di Italia Viva ha detto cose pesanti. È lui che ha scelto la rottura” Lo afferma in un’intervista al Manifesto Loredana De Petris di Sinistra Italiana-Leu. “Renzi e i suoi sono sempre stati sul piede di guerra. – prosegue l’esponente di Leu – Ogni volta che si provava ad entrare nel merito delle questioni si mettevano in mezzo situazioni pretestuose, si pensi al Ponte sullo Stretto. Problemi che sembravano pensati apposta per rompere. Il confronto tra di noi c’è stato. Tutti abbiamo lavorato per migliorare la prima bozza del Recovery Plan. Abbiamo detto, fatto e scritto. Dunque, se si voleva il modo per sciogliere i nodi c’era. E si era posto un obiettivo politico: rompere il rapporto tra Pd, M5S e Leu che ha Conte come punto di sintesi”.

11.58 – Alle 12 Orlando riunito con Amendola e Provenzano

Alle 12 si terrà una riunione al Partito democratico sul Recovery plan con il vice segretario dem Andrea Orlando e i ministri Roberto Gualtieri, Enzo Amendola e Peppe Provenzano.

11.55 – Orlando: “Noi alternativi alla destra. Cosa vuola Iv?”

“Nel corso di questa esperienza di governo “si è anche costruita un’ipotetica coalizione alternativa alla destra e non vorrei che con il tiro al piccione a Conte ci sia anche questo nel bersaglio”. Lo dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Sky Start su Sky tg24 parlando della crisi aperta da IV, sottolineando come in politica al di là “delle idiosincrasie” sia sempre necessario pensare a quali siano le “alternative

11.45 – Orlando: “Partito di Conte? Farà quel che crede”

Un partito di Conte? “Conte farà quello che crede. Noi ci siamo schierati con Conte perchè non crediamo serva una crisi al buio e perchè pensiamo che le critiche fatte a Conte vadano oltre il giusto e la realtà. Difendiamo il lavoro fatto da Pd, Iv, Leu e M5s, perchè altrimenti sembra abbia fatto tutto Conte”. Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24.

11.43 – Orlando: “Con Italia viva chiusa per sempre? Mai dire mai”

“Con la crisi non si ottiene nulla”. Così il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, a SkyTg24. “Se ci saranno i numeri ci sarà anche un fatto politico. Con Renzi chiusa per sempre? In politica non si dice mai, ma la nostra posizione nasce da una posizione politica. Al momento non possiamo metterci a fare una discussione come non fosse accaduto nulla. Ancora ora stento a capire i motivi della crisi”, ha aggiunto. “Ma non si può fare politica con i pretesti, bisogna comunque sciogliere i nodi”,

11.42 – Orlando: “Con un senatore in più si evita crisi non si governa”

“La questione dei numeri è seria. Si può evitare la crisi avendo un numero in più, ma non pensare di governare. Ora interessa avere un governo in carica ma certo non hai risolto tutti i problemi ci sarà il problema di dare più solidità e poi ci sono i temi che abbiamo posto: ci sono cose che devono essere modificate”. Lo dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Sky Start su Sky tg24 parlando dell’operazione responsabili al Senato per sostenere il governo

11.40 – Orlando: “Abbiamo segnali di attenzione da molti parlamentari”

“La prova del nove si realizzerà con il passaggio alle Camere, noi abbiamo segnali di attenzione da molti parlamentari e vediamo se questo consente di mantenere la maggioranza al governo. Vediamo, c’è sempre un poco di tattica psicologica”. Lo dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Sky Start su Sky tg24 parlando del rafforzamento al Senato per sostenere il governo

11.30 – Orlando: “Evitare elezione ma non con qualsiasi accrocchio”

“Non è che per evitare le elezioni siamo disposti a qualunque formula. E’ vero che non si può votare prima di giugno, ma non è che il voto sia peggio di tutto. Noi non vogliamo le elezioni, ma neanche che per evitarle si provi qualsiasi accrocchio”. Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24.

Ore 11.15 – Orlando: “Per i costruttori cornice politica”

“Se si manifesterà una disponibilità” da parte dei parlamentari costruttori “si realizzerà in una cornice politica. Penso ci sarà una adesione da una valutazione della situazione del quadro politico e del quadro europeo. Credo che questo sarà, molto probabilmente. Quali saranno le forme parlamentari non lo sappiamo”. Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24.

Ore 11.05 – Conte lunedì alla Camera alle ore 12

Le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera avranno inizio lunedì inizieranno alle 12. Lo comunica l’ufficio stampa di Montecitorio.

Ore 10.45 – Iniziato vertice di centrodestra

E’ iniziato alla Camera il vertice del centrodestra. L’incontro, che arriva dopo quello di ieri sera, convocato per fare il punto sulla crisi di governo, vede presenti, Matteo Salvini, Giorgia Meloni (collegata via zoom) e Antonio Tajani. Ci sono inoltre Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi, Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello.

Ore 10.30 – Conzatti: “Non sono tra i responsabili”

“Responsabile sì, ma nei confronti di Italia Viva. Dopo aver letto tante indiscrezioni uscite nelle ultime ore che mi annoverano tra i possibili ‘responsabilì tengo a sottolineare, ancora una volta, che non faccio e non farò parte dei cosiddetti responsabili. Rimaniamo costruttivi e disponibili ad un patto di legislatura. Possiamo correre assieme per l’Italia ma per correre dobbiamo ristabilire una direzione di marcia comune chiara. Se così non sarà faremo politica, compatti, dai banchi dell’opposizione”. Così la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti

Ore 10.20 – Salvini: “Alcuni 5 stelle stanno bussando alle porte della Lega”

“Devo dire che nelle ultime ore qualche parlamentare cinque stelle, che rimane fedele alla trasparenza originaria ed è imbarazzato da queste trattative con Tabacci e Mastella, sta bussando alle porte della Lega”. Così Matteo Salvini, entrando alla Camera per il vertice del centrodestra.

Ore 9.30 – I 13 parlamentari M5s: “Piena fiducia a Conte, ma serve cambio di passo”

“Renzi lunedì toglierà la fiducia a Conte e noi gliela confermeremo, convintamente. Abbiamo riunito le nostre proposte. Nessun ultimatum”. È quanto affermano i 13 deputati M5S che hanno presentato alcune proposte programmatiche e organizzative nell’assemblea di ieri sera. “Nel documento abbiamo chiesto che la nuova leadership del M5S venga eletta al più presto e che si faccia un contratto di governo chiaro, nero su bianco”, sottolineano i pentastellati.