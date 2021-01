Toh chi si rivede! Malena la Pugliese, pornostar lanciata nell’hard da Rocco Siffredi dopo una carriera politica nel PD e nel settore immobiliare, è diventata testimonial di un resort a luci rosse. “Per tanti ma non per tutti”, annuncia Malena sbucando fuori da un intrico di foglie a pochi passi dai bungalow del Desnuda.

Un resort del Cilento, costruito e gestito dell’imprenditore Nanni Marsicano, che ha come tagline un invitante: “La vera vacanza libertina italiana”. Il lancio, pensando ad un ipotetico abbassamento di contagi Covid19 con la bella stagione, è per l’ultima settimana di maggio che si accavalla con la prima di giugno 2021. La vacanza è pensata per libertini, scambisti, naturisti, insomma sia per single che per coppie (uomo/uomo e donna/donna), sia per chi vuole partecipare a qualche ammucchiata e sia per chi vuole solo osservare.

I prezzi variano dagli oltre duemila euro per quattro letti singoli in un bilocale (soluzione chiamata “gang bang 2”) fino ai 169 euro per una triste singola in un monolocale. Nel caso vogliate partecipare basta inserire numero di carta di credito e nickname. Malena, ad oggi, non è inclusa.