Jack Angeli, lo “sciamano” seguace delle teorie complottiste della setta di QAnon che ha guidato l’assalto al Congresso americano, non risponde alle domande del giudice e rifiuta il cibo del carcere perché “non è biologico e se non mangia cibo biologico sta molto male, sta fisicamente male“. A dirlo è Martha Chansley, sua madre, intervistata dalle tv americane mentre usciva dal palazzo di giustizia di Phoenix, in Arizona, dopo il primo interrogatorio del figlio davanti al giudice. La donna ha spiegato ai cronisti che il figlio sta bene ma non mangia dal giorno dell’arresto, ovvero sabato 9 gennaio, perché in carcere non gli viene dato “organic food”, ovvero cibo biologico.

Non solo, la signora Chansley ha anche difeso il figlio, negando che fosse alla guida dei rivoltosi che hanno assaltato il Campidoglio il 6 gennaio scorso e sostenendo invece che non era sua intenzione fomentare disordini: “Lui voleva solo manifestare a favore di Trump”, ha detto a Fox News. “Non mi sarei mai aspettata nulla di simile — ha proseguito la madre di Jack Angeli — era andato a Washington per manifestare come tanti altri. Sia ben chiaro che non sto giustificando alcuna violenza o vandalismo. Ci sono stati tanti, tanti altri fotografati, il modo in cui era vestito ha attirato l’attenzione su di lui“. Non solo, a suo dire, il figlio non avrebbe fatto irruzione a Capitol Hill ma sarebbe semplicemente entrato da una porta già trovata aperta.