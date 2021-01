La vita – e la confusione – sentimentale di Pierpaolo Petrelli tengono banco da mesi al “Grande Fratello Vip”. Un uomo diviso tra tre dame. Prima sembrava innamorato di Elisabetta Gregoraci, ma quest’ultima si è rivelata nient’altro che un’“amica speciale”. Poi sembrava di nuovo preso di Ariadna Romero, la sua ex compagna nonché madre di suo figlio Edoardo, nato nel 2017: quando lei è entrata nella Casa per una sorpresa, lui non ha nascosto l’ipotesi di tornare assieme. Da qualche settimana, l’ennesimo colpo di scena: Pierpaolo è caduto tra le braccia dell’influencer Giulia Salemi con baci, coccole e affettuosità.

Più volte tirata in ballo, ora è proprio Ariadna Romeo a rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della storia con Pierpaolo. Il concorrente del reality aveva raccontato che la loro storia fosse finita per futili motivi. Lei ha raccontato la sua versione dei fatti a “Casa Chi”: “Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore bellissima. Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lo stesso vale per lui. Quando mi ha visto al Grande Fratello ha visto una spalla, ma non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui”.

L’ex velino l’ha lasciata con un sms. Ecco cosa ha raccontato l’attrice spagnola: “Non credo ci sia stato un tradimento, almeno che io sappia. Noi a maggio eravamo in crisi e io sono andata a Miami per lavoro. Io gli avevo stampato 250 foto nostre e gli ho scritto un biglietto dove gli dicevo che io e sua figlio lo aspettavamo in America. Mentre ero in USA abbiamo avuto una discussione brutta. Lui poi è uno che si fa consigliare, ma dovrebbe fare di testa sua. Cosa è successo? Che mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. In quel momento mi è caduto addosso il mondo”. Petrelli verrà messo al corrente di queste dichiarazioni?