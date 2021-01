Un periodo certamente non facile per il rapper e produttore Dr. Dre, ricoverato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles lunedì per aneurisma cerebrale, come riporta il sito TMZ. Andre Romelle Young (questo il suo vero nome) ha rassicurato i fan con un post sui social circa le sue condizioni di salute: “Grazie alla mia famiglia, agli amici e ai fan per il loro interesse e i loro auguri. Sto benone e sto ricevendo ottime cure dai medici. Presto uscirò dall’ospedale e tornerò a casa”. Durante il ricovero però la polizia ha sventato un tentativo di furto nella sua villa che si trova nella località balneare di Pacific Palisades. Mercoledì alle 2 del mattino la sicurezza ha individuato quattro uomini che si erano intrufolati nella proprietà senza alcuna autorizzazione. La polizia è intervenuta immediatamente riuscendo ad acciuffare i quattro fuggitivi, arrestandoli. “Siamo convinti che appena hanno saputo della notizia – hanno riferito i poliziotti – non ci hanno pensato su due volte e si sono precipitati nella villa”. I ladri sono stati arrestati per tentato furto con scasso e sono attualmente in custodia cautelare.

Dunque il rapper 55enne è “stabile e lucido” ma i medici non sanno cosa abbia causato l’emorragia e stanno facendo una serie di controlli per capire cosa sia accaduto. Dr. Dre stava attraversando un periodo molto stressante a causa de controverso divorzio dall’ex moglie Nicole che ha chiesto 2 milioni di dollari al mese e 5 milioni di dollari per le spese legali. Dr. Dre ha respinto tutte le richieste definendole “esagerate” e fuori luogo. L’ex moglie insiste e vuole anche che il giudice respinga l’accordo prematrimoniale che ha firmato nel 1996, sostenendo che l’artista l’ha costretta a firmarlo con la forza. Stando alle condizioni di salute di Dr. Dre slitteranno tutti gli appuntamenti in tribunale per la discussione del divorzio.