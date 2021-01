Tra Niccolò Zaniolo e Madalina Ghenea non c’è alcuna relazione. A rivelarlo è la stessa attrice rumena che, con un post su Instagram, ha smentito il presunto flirt lasciando tutti a bocca aperta e aprendo un altro risvolto del gossip che ha chiuso il 2020 e aperto il 2021. Condividendo sul social una foto di una lettera scritta dai suoi avvocati e indirizzata a diverse agenzie giornalistiche, Ghenea ha voluto mettere una pietra sopra alle chiacchiere: “Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste”.

Secondo l’attrice, lei e Zaniolo “si sono incontrati una volta sola“, come chiarisce anche il comunicato. “A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia – ha specificato poi Ghenea nel post – Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro”.

Eppure a parlare della relazione tra i due, oltre ai vari gossip e alle “letture” dietro ad alcuni post sui social, è stata, proprio ieri pomeriggio, la stessa mamma del calciatore della Roma, Francesca Costa, in diretta radiofonica su Radio Radio. Costa ha detto di non approvare la relazione: “Io e mio marito non siamo d’accordo con questa nuova frequentazione con Madalina che è poco più giovane di me. Proviamo a farlo ragionare, ma con un ragazzo di 21 anni sapete come vanno le cose. Lui ci risponde ‘va bene, grazie, me l”hai detto…”.

La mamma di Zaniolo, però, non si è fermata ai commenti sull’attrice, ma ha voluto chiarire anche alcune indiscrezioni uscite ieri su Giornalettismo, che in un articolo ha parlato dell’ex ragazza del calciatore, ora incinta, Sara Scaperrotta, “cacciata di casa” dal centrocampista. “Nessuno l’ha cacciata – ha voluto sottolineare Costa – L’abbiamo trattata come una figlia”. Costa ha però confermato la versione di Giornalettismo, che citava le parole di una presunta zia di Scaperrotta: “Sì, Sara ha abortito 7 mesi fa“. “Anche lì comunque ci sono state delle situazioni non piacevoli – ha continuato la mamma del calciatore – E comunque Sara un mese prima che noi sapessimo che aspettasse questo figlio mi disse ‘per fortuna è andata così l’altra volta. Mi sto rendendo conto che Nicolò è difficile da gestire. Meno male che abbiamo preso questa scelta’”.