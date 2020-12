Maurizio Costanzo nuovo spin doctor di Virginia Raggi, prima cittadina di Roma in piena campagna elettorale per il bis. Questa l’indiscrezione lanciata ieri, a sorpresa, dal quotidiano Repubblica: “Dirò una cosa strana: ho molto avversato Virginia Raggi all’inizio, ora invece va un po’ meglio. Però il nome ce l’ho: Chiara Appendino. Potrebbe lasciare Torino e venire a Roma”, aveva detto il giornalista a Un Giorno da Pecora. “Votare Raggi? Non lo escludo, ma si deve dare da fare per pulire la città. La prima volta non l’ho votata. Ora vedremo come si comporterà, magari questa volta potrei farlo”, aveva aggiunto a settembre Costanzo.

Da qui la presenza della Raggi al Maurizio Costanzo Show e la nascita di un forte feeling. Un ruolo, quello dello spin doctor, che il giornalista a suo modo conferma in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Spin doctor? No, mi pare eccessivo. Io sono giornalista. Punto. Direi che sono più semplicemente una persona che ha dato delle idee e sta notando che queste idee si stanno realizzando. Sussurro alla sindaca? Non è che la Raggi prima di fare mi telefona. È un lavoro ma tengo a precisare non retribuito. Io non la conoscevo e non comprendo perché ci sia questo stupore. Il feeling, se vogliamo chiamarlo così, è nato quando lei venne al Maurizio Costanzo Show, in una puntata dedicata alla Capitale. Ospite anche Massimo Giletti, per settimane indicato come potenziale candidato di Roma, che le intonò: “Roma nun fa la stupida questa sera”.

“Le ho suggerito una serie di cose e le ha realizzate. Un bus turistico ha girato per la città animando le strade con musica live di Ambrogio Sparagna e la sua musica popolare: ‘Facciamo finta che… tutto va ben’. Oggi invece faremo una conferenza stampa per rilanciare il Bioparco insegnando ai bambini il rispetto degli animali. Raggi è una che fa le cose, che ascolta”, ha aggiunto il giornalista.

Costanzo non si sbilancia però sulle speranze della Raggi che punta al secondo mandato: “Non sappiamo chi sono gli altri candidati. Calenda? Non penso niente perché non lo conosco, non so esprimere giudizi. Non so cosa abbia in testa Zingaretti. La mia prossima mossa? Sentiamoci quando il quadro dei candidati sarà definito.“