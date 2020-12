“Tante cose Elisabetta non me le ha dette. Ma io sentivo che c’era qualcosa che la frenava. Di preciso non so bene cosa. Ma è un peccato. Io l’ho presentata alla mia famiglia, era la donna della mia vita. E io so che lei mi amava allo stesso modo. Io credo che lei non sia una donna libera di vivere e di amare“. A dirlo è Francesco Bettuzzi, l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, che, in un’intervista al settimanale Di Più, è tornato a parlare della loro relazione, iniziata proprio subito dopo lil divorzio tra la showgirl calabrese e Flavio Briatore e finita pochi mesi dopo.

“Qualcosa la frenava, non è libera di vivere e amare. Anche al Grande Fratello Vip era frenata per ogni cosa”, ha spiegato Bettuzzi, ricordando il periodo trascorso insieme. “Sentivo che qualcosa la turbava. Avevo l’impressione che vivesse come un senso di colpa il mio amore per me. Il figlio e l’ex marito sapevano di me. Lei a Montecarlo non era felice, ha continuato a vivere nel Principato perché lì abita il suo ex e lì, stando agli accordi, dovevano continuare insieme a crescere il figlio. Ma io, nel periodo in cui parlammo di convivenza, le avevo detto che non mi sarei mai trasferito lì”. La proposta che le fece Bettuzzi era di vivere tra Montecarlo e l’Italia ma, all’epoca, lei avrebbe rifiutato. Da li i litigi e le incomprensioni che hanno portato alla fine della loro relazione.