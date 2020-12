Spenti i riflettori di “X Factor 2020”, Mika è tornato a Parigi dove ha organizzato un concerto benefico davvero speciale. Il cantautore ha lanciato in queste ore lo show musicale “Do re Mika Sol” che si terrà mercoledì 23 dicembre dalle ore 16 dal reparto pediatrico dell’Istituto Curie a Parigi. Il Live sarà trasmesso in diretta Facebook sulla sua pagina ufficiale e su quella dell’associazione benefica “Imagine For Margo – Children Without Cancer”. Durante tutta la diretta si potranno fare donazioni proprio dalla pagina di Facebook. In scaletta alcuni brani natalizi più famosi eseguiti al pianoforte con il coro gospel 100 Voix, che si è già esibito lo scorso Festival di Sanremo assieme a Mika e anche in un concerto alla Accor Arena di Paris Bercy.

Mika è padrino di “Imagine For Margo” dal 2014, quando ha conosciuto le loro iniziative tramite l’amico fotografo Peter Lindbergh che lo ha ritratto in più occasioni insieme ai bambini aiutati dall’associazione, il cui scopo è accelerare i progressi della ricerca sui tumori infantili. Ogni anno, a febbraio, con l’aiuto di Mika e il sostegno gratuito di molti media francesi, Imagine For Margo lancia una nuova campagna di sensibilizzazione. Un altro impegno importante per Mika dopo il grande successo del grande show benefico, ideato, organizzato per aiutare la sua città Beirut. “I Love Beirut” – che si è svolto lo scorso 19 settembre in streaming – è nato da un’idea di Mika dopo la catastrofica esplosione che, nel pomeriggio del 4 agosto, ha ucciso centinaia di persone ferendone migliaia. Il ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa Libano e Save the Children Libano.