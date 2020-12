Era solo questione di giorni ma in molti aspettavano un suo intervento. Alla fine l’attore Giulio Berrutti ha risposto con un duro attacco su Instagram a Lilli Gruber per difendere la fidanzata Maria Elena Boschi. La giornalista di “Otto e mezzo”, durante una intervista in studio, aveva criticato duramente il capogruppo di Italia Viva alla Camera per alcune foto apparse sul settimanale “Chi”, in cui posava con la mascherina abbassata per alcune pose con il fidanzato in un luogo pubblico.

“Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. – aveva risposto la Boschi l’8 dicembre durante il contraddittorio – Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie”. La replica della Gruber era stata senza sconti: “Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio, perciò se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni”. Infine la deputata ed ex ministro ha commentato su Twitter: “Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del Recovery Fund”.

Giulio Berruti ha postato su Instagram uno screenshot delle Faq sul sito del Ministero della Sanità in merito all’uso delle mascherine. In particolare l’attore si riferiva alla frase: “obbligo anche in tutti i luoghi all’aperto quando di si trovi in prossimità di persone non conviventi”. Poi le parole a commento della foto: “Cara Lilli, il DPCM dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, è la mia. Un tuo ammiratore”.