George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore star di Hollywood ha perso “troppo velocemente” quasi 14 chili e questo gli ha provocato una pancreatite. È stato lo stesso Clooney, 59 anni, a raccontare quanto successo al tabloid britannico Mirror: il dimagrimento eccessivo è legato ad esigenze di copione, per il ruolo che dovrà interpretare nel suo nuovo film, “The Midnight Sky”.

“Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente – ha confessato al Mirror – e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Ma sicuramente ha aiutato con il personaggio”.

Il ricovero è avvenuto a quattro giorni dall’avvio delle riprese: George Clooney aveva forti dolori allo stomaco e per questo è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Ora dovrà trascorrere diversi giorni in convalescenza.