emendamento alla manovra a prima firma Nicola Fratoianni (Misto-Leu/Si) e Matteo Orfini (Pd), che prevede l’abolizione dell’Imu e dell’imposta sui conti correnti e titoli e una tassazione progressiva sui grandi patrimoni sono stati gli stessi proponenti a rivendicare la proposta della patrimoniale nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. Secondo quanto spiegato dal deputato di Leu, sul tema non è infatti mancata la “disinformazione“: “Basta con le bugie, si discuta nel merito. Altro che colpire il ceto medio, questo nostro emendamento avvantaggia il ceto medio e redistribuisce la ricchezza”. E ancora: “Bisogna fare chiarezza. In Italia patrimoniale è una parola impronunciabile, si può essere contro, ma bisogna dire la verità. Non si può dire che basta avere una casa di proprietà per essere colpiti, perché questo è imbroglio. La nostra proposta interviene sulla rendita catastale, non sul valore commerciale dell’immobile”, ha precisato Fratoianni. Dopo la riammissione in commissione Bilancio dell’ alla manovra a prima firma(Misto-Leu/Si) e(Pd), che prevede l’abolizione dell’Imu e dell’imposta sui conti correnti e titoli e unasono stati gli stessi proponenti a rivendicare la proposta dellanel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. Secondo quanto spiegato dal deputato di Leu, sul tema non è infatti mancata la ““: “Basta con le bugie, si discuta nel merito. Altro che colpire il ceto medio, questo nostro emendamentoe redistribuisce la ricchezza”. E ancora: “Bisogna fare chiarezza. In Italia patrimoniale è una parola impronunciabile, si può essere contro, ma bisogna dire la verità. Non si può dire che basta avere una casa di proprietà per essere colpiti, perché questo è imbroglio. La nostra proposta interviene sulla rendita catastale, non sul valore commerciale dell’immobile”, ha precisato Fratoianni.

L’emendamento (che è stato sottoscritto nelle ultime ore anche dalla deputata dem Enza Bruno Bossio e dal collega M5s Andrea Colletti) prevede un prelievo che parte dallo 0,2% per i patrimoni tra 500mila euro fino a un milione, per poi salire progressivamente allo 0,5%, tra uno e 5 milioni, all’1%, tra i 5 e i 50 milioni di euro, e al 2% oltre i 50 milioni di euro. Per il 2021, infine, la proposta di modifica prevede un’aliquota del 3% per i patrimoni superiori al miliardo di euro. Sono poi previste, per i patrimoni all’estero “suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”, multe che vanno dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato.