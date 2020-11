Da 30 a 120 miliardi di dollari in meno di 12 mesi: tanto è aumentato il patrimonio personale di Elon Musk in questo 2020. Il visionario imprenditore, fondatore di Tesla e Space X, ha fatto registrare un guadagno senza pari tra gli altri “colleghi” più ricchi del mondo, +90 miliardi in meno di un anno, il 300% in più. E l’anno ancora non è finito. Neanche Jeff Bezos, patron di Amazon, ha fatto tanto. E così adesso Musk è salito sul terzo gradino del podio dei paperoni mondiali, scalzando il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg alle spalle di Bezos (183 miliardi, a inizio anno erano 118) appunto, e Bill Gates (128 miliardi, a inizio anno erano 113), come riporta Bloomberg.

in particolare, Elon Musk ha avuto un guadagno record nel giro di due giorni, tra martedì e mercoledì di questa settimana, quando a Wall Street Tesla ha fatto registrare performance rispettivamente del +8,2% e del +10,2%: essendo lui il ceo con un quinto delle azioni dell’azienda, le ricadute sulla sua fortuna personale sono state immediate: +7,6 miliardi prima e +10,2 miliardi poi, secondo Bloomberg. Così, nel giro di 48 ore il suo patrimonio è quindi passato da poco più di 102 miliardi ai già citati 120. Chissà che entro fine anno non riesca a superare anche Bill Gates e attestarsi come secondo uomo più ricco del mondo.