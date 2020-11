Un’altra concorrente del “Grande Fratello Vip” rischia la squalifica. Dopo Fausto Leali, colpevole di aver detto la “n-word”, dopo Stefano Bettarini e Denis Dosio, colpevoli di aver detto una bestemmia (anche se loro sostengono di aver usato un intercalare della loro zona), ora potrebbe toccare a Selvaggia Roma, appena entrata nella Casa.

Sono passate meno di 72 ore dal suo ingresso e l’influencer ha già fatto discutere per aver usato l’espressione “mong**oide” in maniera inappropriata. Su Twitter l’associazione nazionale delle persone con sindrome di Down ha deciso di rilanciare il filmato incriminato per invitare la produzione del reality di Canale 5: “Al Grande Fratello di nuovo viene usata la parola con intento spregiativo e offensivo per le persone con sindrome di Down. Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio”. Solo stasera, durante la nuova puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, scopriremo se la produzione deciderà di intervenire.

Non è la prima volta che Selvaggia Roma, “nome d’arte” di Sabrina Haddaji, si rende protagonista di uno sfondone offensivo. Qualche mese fa su Instagram, parlando di una “pillola miracolosa” utile a perder peso, l’influencer usava questi termini: “Mi si è fermato il metabolismo! Ho una pancia… Avete presente i bambini africani?! Ecco, sto facendo quella fine”. Anche in quell’occasione, come stavolta, il popolo dei social si era indignato con parole di fuoco. Lei si era scusata a “Live – Non è la d’Urso”: “Chiedo scusa a tutti nuovamente perché comunque sia ho detto quella frase con troppa leggerezza. Mi hanno detto di tutto, che sono razzista, omofoba… da un estremo all’altro. Quello che ho detto non è stato intenzionale per offendere, del resto anche io faccio parte dell’Africa. Mio padre è tunisino. Ho riconosciuto il mio sbaglio e sono consapevole della sciocchezza che ho commesso”.