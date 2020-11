Doveva essere l’evento televisivo dell’anno, stiamo parlando di “Siamo così” con la conduzione di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Appuntamento previsto il 25 novembre su Rai1 nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, uno show prodotto dall’azienda di Viale Mazzini con Friends&Partners che però non vedrà la luce. La serata, annunciata in pompa magna alla presentazione dei Palinsesti Rai, secondo il sito Tvblog sarebbe saltata.

“Questa dev’essere una Rai1 che manda messaggi potenti. Credo sia la cosa più bella che abbia mai realizzato in tanti anni di Rai. Queste tre donne sensibilizzeranno su questa battaglia. Grazie a Maria De Filippi che ha avuto dalla sua azienda il permesso di condurre questo programma. Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia sono tre amiche nella vita. Mi immagino una bella quota di improvvisazione, con tanti ospiti. Sarà una serata importante, culturalmente. Affronteremo il tema in una maniera diversa. Non ci saranno elaborazioni retoriche. Ci saranno tre donne che metteranno in scena la loro amicizia”, aveva detto al momento dell’annuncio il direttore di Rai1 Stefano Coletta.

La decisione di coinvolgere la De Filippi, volto simbolo della concorrenza, nell’evento di punta della Rai aveva suscitato numerose polemiche. Secondo il sito in questione “la motivazione di questo annullamento sarebbe principalmente dovuta all’emergenza Covid che stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle in questi giorni e che avrebbe creato dei forti problemi organizzativi per questo programma.” Pur mancando due settimane alla messa in onda la Rai non ha confermato la messa in onda ma nemmeno smentito la cancellazione. Diverse fonti avevano parlato di alcuni malumori interni su questo progetto che, salvo colpi di scena, non sarà trasmesso dalla prima rete che pure starebbe cercando di recuperare uno spazio ad hoc per la serata del 25 novembre.

Non l’unico cambio in palinsesto per Rai1 perché per la prima volta slitterà anche “Lo Zecchino d’Oro“. Lo storico titolo non sarà trasmesso con le dirette pomeridiane e con la finale al sabato sera il 5 dicembre ma slitterà a maggio 2021. La motivazione del rinvio sarebbe legata all’emergenza sanitaria per il Covid che ha colpito nei giorni scorsi anche il conduttore e direttore artistico dell’evento Carlo Conti. Alla guida del daytime della 63°edizione Mara Venier che dovrà attendere qualche mese per debuttare alla conduzione dell’evento più amato dai bambini.