Anche quest’anno non poteva mancare l’appuntamento con gli Mtv Europe Music Awards che, a causa della pandemia, è andato in onda da Londra con un palcoscenico virtuale (che ricordava il muro di “All Together Now”) con al centro le Little Mix, conduttrici della serata. Sono intervenuti anche altri ospiti internazionali sul palco ma sempre virtualmente e dalle città di residenza, proprio per rispettare i protocolli di sicurezza. L’Italia festeggia Diodato perché ha battuto Elettra Lamborghini, Irama, Levante, Random e ha vinto il Best Italian Act. Un’annata d’oro per il vincitore del Festival di Sanremo che porta a casa un altro riconoscimento dopo i David di Donatello e i Nastri d’argento. “Spero torneremo presto a una normalità fatta di vita sociale, concerti e abbracci, sopra e sotto il palco”, ha commentato l’artista con un video.

Hanno trionfato i BTS con 4 premi (Best Song, Best Group, Best Virtual Live e Biggest Fans), Karol G ha visto nella nuova categoria Best Latin e Best Collaboration per “Tusa” featuring Nicki Mina mentre a Lady Gaga è andato il riconoscimento per Best Artist, a DJ Khaled il Best Video. Yungblud ha vinto come Best Push mentre le Little Mix hanno vinto il premio per Best Pop. Cardi B si è aggiudicata il Best Hip-Hop, i Coldplay Best Rock e infine Hayley Williams è Best Alternative.

Tra i momenti più attesi della serata – andato in onda su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) e in simulcast su MTV Music – le Little Mix, che oltre a presentare e ritirare il premio, si sono esibite sulle note di “Sweet Melody”, poi via via gli ospiti con Alicia Keys da Los Angeles in “Love Looks Better”, Sam Smith ha emozionato con “Diamonds” con un messaggio a favore dell’uguaglianza. DaBaby ha aperto con un suo medley e un messaggio che ha messo in luce le questioni cruciali legate alla giustizia sociale che sono state in primo piano nel 2020: la brutalità della polizia e giustizia razziale. Lewis Hamilton ha presentato il premio per Video for Good vinto da H.E.R. per “I Can’t Breathe”. Maluma superstar che si è esibito per la sua prima volta allo show in un set molto intimo per presentare il suo album “Papi Juancho”, prima si è cimentato con “DjaDja” in duetto con la cantante francese Aya Nakamura e poi ha intonato “Hawai”.

David Guetta, che si è aggiudicato il “Best Electronic,” si è esibito per la prima volta live con Raye in “Let’s Love” immersi in una cascata di luci nella piscina dell’ungherese Széchenyi Bath. In qualità di corrispondente speciale, la super modella ungherese Barbara Palvin ha accompagnato i fan in un tour dell’Ungheria esplorandone i luoghi, l’architettura e le attrazioni da non perdere di quello che sarà il paese ospitante degli MTV EMAs 2021.

Infine il commovente tributo agli artisti che sono scomparsi nel 2020 e alla leggenda rock Eddie Van Halen con un montaggio con contributi di Tom Morello, St. Vincent e Taylor Hawkins.