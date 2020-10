Sono scesi in strada a migliaia, per la quinta notte consecutiva, per protestare contro la nuova legge sull’aborto, che lo vieta anche in caso di grave malformazione e malattia irreversibile del feto. E dopo giorni di manifestazioni il premier polacco Mateusz Morawiecki interviene condannando i cortei e chiedendo l’aiuto dell’esercito per rispondere “ad atti di barbarie, vandalismo e alle aggressioni”. In un dichiarazione diffusa su Youtube, il premier esprime timore per l’escalation della tensione sociale e si rivolge alla “saggezza della maggioranza silenziosa” chiedendo di rispettare le misure della pandemia. I contagi stanno infatti aumentando rapidamente (16.300 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, tremila in più rispetto all’ultimo picco di venerdì scorso) e il governo ha imposto da sabato per almeno due settimane la chiusura di ristoranti e bar e vietato gli assembramenti di più di cinque persone.

Intanto la tensione cresce anche all’interno del Parlamento, dove lo speaker Ryszard Telecki ha dovuto chiamare le guardie per proteggere il leader del partito al governo, Diritto e Giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, dagli attacchi degli oppositori. Telecki, stretto alleato di Kaczynski, ha irritato ancora di più l’opposizione paragonando il simbolo del fulmine rosso delle proteste alle rune delle SS della Germania nazista.

Le proteste – Il messaggio del premier non fa che inasprire le tensioni tra il governo, le associazioni per i diritti delle donne e le migliaia di cittadini che in questi giorni sono scesi nelle piazze di oltre 150 città del Paese, fra cui la capitale Varsavia, Poznan, Lodz e Katowice. Ieri sera, in segno di protesta, la folla ha bloccato le strade in diverse città: a Varsavia il traffico è stato fermato negli incroci del centro. “Siamo in guerra per i diritti delle donne” è uno degli slogan gridati dai manifestanti. Le macchine con il segno del fulmine che simboleggia la protesta sono apparse anche a Lodz, dove sono state accolte con il clacson da altre vetture. A Poznan è stata bloccata una delle rotatorie principali della città. Secondo Marta Lempart, dell’organizzazione femminile “Lo sciopero delle donne” che ha iniziato la rivolta in corso, lo scopo di tanti giovani scesi per la prima vota in piazza è quello di cacciare l’attuale governo del vicepremier Jaroslaw Kaczynski.

La legge contestata – Nel suo pronunciamento di giovedì, la Corte costituzionale ha vietato l’aborto in caso di problemi congeniti del feto, il che equivale di fatto a vietare quasi del tutto l’aborto visto che questa dei problemi congeniti è la motivazione più frequentemente addotta per le interruzioni di gravidanza nel Paese. In Polonia, infatti, l’aborto è regolato da una legge del 1993 che prevede solo tre casi per l’interruzione di gravidanza legale: se la gravidanza mette a rischio la salute o la vita della madre; se è il risultato di uno stupro o di un atto illegale; e, appunto, se il feto presenta problemi congeniti. Eventualità quest’ultima cassata dai giudici.