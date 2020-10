Attimi di paura per Giulia De Lellis. Circa due settimane fa l’influencer è stata vittima di un’aggressione in pieno centro a Milano. Niente di grave, per fortuna: “Sto benissimo, non sono riusciti a farmi del male”, ha precisato ai suoi milioni di followers sui social, scatenando comunque un po’ di preoccupazione tra le “bimbe di Giulia” (così si fanno chiamare le persone che la “venerano”). Si sarebbe trattato di uno scippo, che è già stato denunciato alla polizia. “Ho letto un articolo in cui si parlava di una brutta aggressione che avrei subito a Milano, alla quale avrebbero assistito persone che invece di aiutarmi erano impegnate a fare foto. L’unica persona presente, carinissima, mi ha subito aiutata e la ringrazio pubblicamente”, sono state le sue parole su Instagram, il mezzo che usa per comunicare.

Inizialmente l’ex volto di “Uomini e Donne” non voleva parlare di quanto successo. Poi, solo qualche ora fa, ha deciso di raccontare tutto: “Non ne ho parlato perché ci sta pensando chi di dovere e soprattutto perché non voglio condividere queste cose terribili. Se dovessi raccontarvi tutte le cose terribili che mi sono successe in questi mesi, sarebbe una cosa infinita. Penso che ci siano dei momenti che è giusto viversi nel privato, non volevo mettervi angoscia, ma ci tenevo a chiarire alcune cose”. Giulia ha anche deciso di lanciare un messaggio di positività per far dormire sonni tranquilli a chi la segue: “State sereni. Non credete esattamente sempre a tutto quello che si legge. Oramai sapete un po’ come funziona”. Dalla fine della storia con il fidanzato Andrea Damante alla corsa in ospedale per alcuni controlli di qualche settimana fa, continua il periodo no per quella che è una delle influencer più amate del web.