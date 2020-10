La multa è di 400 euro ed è stata comminata alla donna e alla barista, per non aver controllato. L'80enne, convinta di non meritare la multa, è decisa a non pagare e ha dichiarato a La Stampa che farà ricorso al sindaco

È entrata nel bar per prendere il caffè. Si è abbassata la mascherina per berlo, poi è andata dal compagno a chiedere se poteva pagarlo. Proprio in quel momento, tre agenti della municipale hanno raggiunto Viviana Parmigiani, 80 anni, e l’hanno multata perché non indossava la mascherina: 400 euro di multa a lei e alla barista, per non aver controllato. Cifra che scenderà a 280 euro se pagheranno entro cinque giorni. Nel primo giorno delle nuove restrizioni anti-Covid, venerdì 9 ottobre, la prima multa per non aver indossato la mascherina è stata fatta nel centro di Castelfranco, paese di confine fra Modena e Bologna.

“Sono entrata con la mascherina sul viso, ho ordinato un caffè al banco e, quando me l’hanno portato, l’ho abbassata per poterlo bere -si è giustificata la pensionata a La Stampa – Poi ho notato il mio compagno seduto a un tavolino, gli ho chiesto ‘me lo offri tu?'”. Proprio in quel momento, dice, i vigili l’hanno fermata per farle il verbale, perché non indossava la mascherina. “Ci sono rimasta malissimo perché sono molto ligia alle regole – ha aggiunto l’anziana – e quella multa mi ha un po’ scossa. Io la mascherina la metto sempre, ne ho due-tre di scorta nella borsa e ne raccomando sempre l’uso anche alle mie amiche”. L’80enne, convinta di non meritare la multa, è decisa a non pagare e ha dichiarato che farà ricorso al sindaco.