Scintille a “Piazzapulita” (La7) sulla proroga del dpcm del governo e sull’obbligo della mascherina al chiuso e all’aperto. A innescare la polemica è il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, che, a differenza dei presenti in studio, indossa la mascherina e rimprovera il conduttore Corrado Formigli e le giornaliste Tiziana Ferrario e Valentina Petrini di non averla, violando, a suo dire, il decreto del presidente del Consiglio.

Formigli rassicura il collega sulla sanificazione dello studio e sul distanziamento garantito e osserva: “In effetti, secondo me, in questo decreto c’è una serie di buchi e di vuoti legislativi che andrebbero colmati, altrimenti, per esempio, non è possibile fare una pièce teatrale”.

Il vicedirettore de La Verità ribadisce: “Non tengo la mascherina perché mi sento più sicuro, anzi mi dà anche fastidio. Però segnalo che abbiamo un dpcm che ci obbliga a tenere la mascherina in tutti i luoghi chiusi, che non siano la propria abitazione. Quindi, voi state violando la legge in questo momento. Il presidente del Consiglio ha anche detto che bisogna tenere la mascherina in casa con gli amici. Questo negli italiani crea confusione totale”.

“No – replica Tiziana Ferrario – ha solo consigliato per proteggere le persone anziane”.

La discussione è a stento sedata da Formigli, che, dopo aver mandato in onda un servizio sul focolaio di Terracina per un evento elettorale della Lega con Matteo Salvini, chiede a Borgonovo: “Adesso tu mi devi spiegare se quello che noi stiamo facendo qui è uguale a quello che hanno fatto Salvini e alcuni esponenti politici a Terracina. Lì è stato usato lo stesso microfono in una folla di persone e invece sappiamo che il microfono va sempre sanificato, altrimenti diventa un vettore di contagio. Quindi, possiamo dire che Salvini ha dato il cattivo esempio?”

“Sì – risponde Borgonovo – ma a te interessa dire che Salvini è un cretino? Quella roba lì a Terracina non va bene e non si fa, perché è vietata dalla legge. Diciamo sempre che Trump è brutto, anche quando Rampini ci dice che qualcosina di buono l’ha fatto. Diciamo che è tutta colpa dei giornali e dei sovranisti cattivi con l’anello al naso. Diamo la colpa a tutti quelli che volete, ma chi c’è al governo? Non c’è Salvini. Abbiamo un governo giallorosso che ha fatto un decreto con delle falle. E si sentono dire delle cose assurde per spaventare la popolazione, per creare confusione negli italiani e per utilizzare l’epidemia a scopo politico“.