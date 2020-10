Tutti pazzi per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice è stata al centro delle polemiche in merito al suo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. I due si sono punzecchiati a vicenda fino all’ultima lettera, letta in diretta al Grande Fratello Vip, in cui l’imprenditore l’ha rassicurata, dandole appuntamento a quando i riflettori del reality show saranno spenti: “Alcune tue affermazioni mi hanno inevitabilmente fatto molto male ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto”. Di conseguenza i rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono congelati all’improvviso e non solo per la lettera di Briatore. L’ex velino avrebbe confessato agli altri inquilini che la conduttrice gli avrebbe sussurrato all’orecchio che le sarebbe piaciuto far l’amore con lui. Apriti cielo.

Pretelli però non demorde e giorno dopo giorno cerca un contatto con la Gregoraci che alla fine esausta ha sganciato la bomba: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa”. Non si sa chi sia il nuovo fidanzato ma nelle prossime ore il nome salterà fuori. Quel che è certo è che nei giorni scorsi sopra la Casa è arrivato un messaggio tramite un aereo da parte di un suo ammiratore con scritto: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. La diretta interessata ha spiegato che sicuramente saranno stati i suoi amici a mandare quella frase. In realtà Roberto Alessi del settimanale gossip Novella 2000 ha rivelato che quelle parole vengono da un suo ex flirt, il rapper Mr Rain. E in effetti c’è un brano del cantante “9.3” che contiene quella frase: “E troverò qualcuno diverso da te ma che mi guardi nello stesso modo. Come una scossa 9.3 sei l’epicentro del mio terremoto”.