"Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata", aveva detto Gabriel Garko a Verissimo dopo il suo coming out. È il settimanale Chi a svelare l'identità del nuovo amore dell'attore torinese, si tratta di Gaetano, un ragazzo napoletano che lavora allo scalo dell'aeroporto di Malpensa a Milano. Il ragazzo, definito amico speciale, ha soli 23 anni, venticinque in meno di Dario Oliviero, questo il vero nome dell'ex re della fiction Mediaset.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore anche del Grande Fratello Vip, li ha immortalati insieme per strada, complici e sorridenti. Gaetano ha due miti, si legge nell’articolo interno, oltre a Garko anche Salvatore Esposito. Una relazione iniziata da pochi mesi, vissuta per ragioni professionali a distanza, l’attore dopo il coming out televisivo ha intanto deciso di non tornare subito nella famosa villa di Zagarolo ma di alloggiare in un residence, lo stesso dove si trovano le amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

A Silvia Toffanin aveva parlato di due relazioni importanti vissute in questi anni: “Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo. La storia con Gabriele (Rossi, ndr) si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”.

“La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa”, ha spiegato sempre a Chi l’ex Eva Grimaldi: “Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica. lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio. I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita“, ha concluso l’attrice.