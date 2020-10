Non c’è pace per “Ballando con le stelle” quest’anno. Tra casi di Covid-19 (prima Daniele Scardina e poi Samuel Peron) e l’appendicite fulminea di Raimondo Todaro, c’è spazio pure per un infortunio. Alessandra Mussolini si è fatta male durante le prove con il maestro Maykel Fonts, a darne notizia è stato prima Dagospia e poi è arrivata la conferma a “La vita in diretta”. “Durante una presa con Maykel, Alessandra è caduta e ora è diretta in una clinica romana per valutare cosa è accaduto”, ha detto Alberto Matano.

Poi sono arrivate le rassicurazioni da parte della diretta interessata che ha spiegato cosa è accaduto: “Ho fatto una tac e per fortuna non si è rotto niente. Ho sbagliato perché mi sono messa dietro Maykel mentre ballava e c’è stato questo colpo. Solo dolore e molto sangue uscito ma non ho nulla di rotto. Ora torno a casa perché non posso ballare”. Poi la Mussolini rivolgendosi al suo compagno ha chiesto: “Sei contento che non ballo? Se in accordo con qualche giurato?”. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è al giudice dello show Selvaggia Lucarelli con la quale litiga ormai ogni puntata. Nelle prossime ore si saprà se l’aspirante ballerina potrà tornare in pista in tempo per la puntata di sabato. “A questo punto della gara questa situazione ci penalizza un po‘. Forse dovremo cambiare la coreografia ma da oggi continuiamo a provare stando ovviamente attenti. In un modo o nell’altro noi sabato balleremo”, ha dichiarato Fonts a “Storie italiane”.