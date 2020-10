Flavia Vento senza freni a La Zanzara. La showgirl è intervenuta ai microfoni della trasmissione di Radio 24 e si è lasciata andare a considerazioni molto personali, rivelando anche aspetti intimi della sua vita privata. “I cani sono la mia vita. Sono single da anni e i cani per me sono più importanti dei maschi. Non ho più bisogno di queste cose, sono stata delusa dagli uomini e non mi interessano più. Mi hanno preso in giro troppi uomini, nun se po’, invece di farmi prendere in giro da quattro imbecilli sto meglio coi miei cani”, ha detto.

Ma non è tutto: “Non ho più alcuno stimolo carnale, sessuale, niente. Non mi interessa più, non me ne frega niente, uno mi ha messo le corna, uno se n’è andato con una deficiente…basta. Sono quattro anni e mezzo che non faccio più niente, non tocco più nessuno”, ha proseguito Flavia Vento. E alla domanda se “uno che è fissato col sesso ha il Diavolo addosso, Satana?”, ha risposto: “Sicuramente prende molto col sesso, potere e denaro. Se vai a letto con tante persone diverse sei sicuramente in preda al demonio. Dietro le orge c’è Satana dietro, più di così”.

“E chi va coi trans?”, le hanno chiesto ancora i conduttori. “Ci vuole l’esorcista. L’anima si sporca a fare certe cose, col sesso. Io mi alzo alle sei di mattina e la prima preghiera è alle sette e trenta nel parco, quando sorge il Sole. La mattina è sacra”.