“Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino (…) Ti do la mia giovinezza, un figlio e davanti a una cosa così... Da lì si è rotto qualcosa”, ha detto Elisabetta dentro la casa del Grande Fratello

Più passano i giorni al “Grande Fratello Vip”, più Elisabetta Gregoraci si lascia andare a rivelazioni inedite sulla vita al fianco di Flavio Briatore. “Mi trascurava molto”, ha rivelato la showgirl al resto del gruppo per svelare una volta per tutte i motivi della fine della loro storia. Niente tradimenti, niente sotterfugi. “È successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male. Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto”, sono state le sue parole, dette con un filo di voce, quasi come se non volesse far rumore.

Un episodio, quello raccontato dalla Gregoraci, che le ha causato un gran dispiacere e che avrebbe sancito la fine della storia con l’imprenditore. “Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino (…) Ti do la mia giovinezza, un figlio e davanti a una cosa così… Da lì si è rotto qualcosa”, ha aggiunto, con un tono di voce dispiaciuto. “Quando sposi degli uomini così, e te lo dice chi conosce queste situazioni, o ti fai la tua vita o li lasci”, è stato il commento di Patrizia De Blanck.

Nonostante i trent’anni di differenza, la storia tra l’imprenditore e la Gregoraci era nata nel 2005. Tre anni più tardi era stata sancita dal matrimonio, cinque anni dopo dalla nascita di Nathan Falco. L’idillio è terminato nel 2018. Ora lei cerca un’autonomia anche sentimentale (infatti all’interno del reality si è avvicinata all’ex velino Pierpaolo Petrelli): “Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo. Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista. Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Viviamo a 300 metri di distanza a Montecarlo per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide. Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. Dobbiamo pensare al bene di nostro figlio. La somma degli alimenti? Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”, ha commentato Briatore al Fatto Quotidiano.