Sandro Piccini sbarca su Sky Sport. Il giornalista romano è l’ultimo acquisto della tv satellitare, annunciato dal direttore Federico Ferri durante la presentazione dei nuovi palinsesti sportivi della pay-tv. Per Piccinini non un ritorno, almeno per ora, alle telecronache ma sarà ospite fisso ogni domenica sera alle 22.45 di Sky Calcio Club, programma condotto a Fabio Caressa. Il 2018 la fine del rapporto professionale, durato circa trent’anni, con Mediaset dopo la finale dei Mondiali Francia-Croazia. Poi due anni sabbatici: “Per vari motivi che non sto qui a dilungarmi a spiegare, sia privati sia professionali, non ci sono più le condizioni per continuare con Mediaset. In attesa in futuro di trovare una proposta che mi stimoli, starò fermo. In agenda avrò solo viaggi e trasferte di piacere“, aveva detto nei giorni più caldi.

“‘Ccezzionale”, sciabolata morbida”, “mucchio selvaggio”: uno stile riconoscibile e apprezzato. Il giornalista aveva già presenziato nei mesi scorsi per una puntata a Sky Calcio Club ed era stato ospite di E poi c’è Cattelan. Primi avvicinamenti, ora la certezza: “E’ una grande emozione ripartire. A cominciare da Fabio ho tanti amici nella vostra, anzi nella nostra, squadra. Al di là di tutto quello che rappresenta Sky e ha rappresentato in questi anni dal mio punto di vista precedente proprio come grande stimolante concorrenza. E mi fa molto piacere ripartire da Fabio, per chi non lo sapesse io il ruolo di opinionista/commentatore l’ho svolto tanto tempo fa a Gol di Notte su TeleRoma56 con Michele Plastino, la tv dove ha cominciato Fabio e ora io ritorno come suo ospite. Un ciclo e un intreccio pazzesco che significa per me una emozione in più. Sarà un’annata eccezionale”, ha commentato a caldo in diretta sul canale 200 della tv satellitare.

Chi entra e chi esce. Come annunciato nelle scorse settimane Ilaria D’Amico saluta i canali sportivi dell’emittente satellitare, al suo posto alla guida degli speciali di Champions League arriva Anna Billò con Mario Giunta, quest’ultimo sostituisce Leo Di Bello destinato alla guida dell’Europa League. Confermato Marco Cattaneo alla conduzione di Sky Calcio Live e di Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio a Sky Calcio Show.