Dopo mesi di proteste raccolte dall’hashtag #FreeBritney, c’è un nuovo colpo di scena nella tormentata vicenda di Britney Spears – da anni sotto la stretta tutela del padre che le ha privato la libertà. La postar ormai da mesi chiede al tribunale della California di rimuovere suo padre, Jamie Spears, come suo unico conservatore legale, nominato dal tribunale fino al febbraio del 2021, e i fan sono anche scesi in piazza a protestare in suo sostegno. Ora per lei è scesa in campo anche Paris Hilton, l’ereditiera sua amica, che nel corso di un’intervista per Andy Cohen ha raccontato di essere andata a cena con Britney, svelando anche quello che si sono dette.

“Se ci sentiamo ancora? Sì, quest’estate l’ho vista e abbiamo cenato insieme a Malibù. Io le voglio molto bene – ha detto Paris Hilton -. Un adulto dovrebbe essere libero di vivere la sua vita senza essere controllato. In passato sono stata controllata e quindi posso capire, ma non posso immaginare come starei se lo fossi ancora. Lei ha lavorato così duramente per tutta la vita e adesso non ha il controllo su nulla, non è giusto”.

“Se parlo di queste cose con lei? No, non mi piace tirare fuori questo tipo di argomenti. Lei è così dolce e innocente, una brava ragazza – ha proseguito l’ereditiera -. Abbiamo parlato di cose divertenti, musica, moda, cose felici. Non mi piace parlare di cose negative e mettere a disagio le mie amiche”. Le parole di Paris Hilton non sono passate inosservate, anzi, hanno dato nuovo slancio al movimento #FreeBritney.