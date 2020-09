Ari Boulogne è davvero figlio di Alain Delon? Oramai sono decenni che il mistero sulla paternità sorta attorno al figlio di Nico, la cantante dei Velvet Underground scomparsa nel 1988, è di dominio pubblico in Francia. Nei giorni scorsi, però, la questione è tornata alla ribalta per vie giudiziarie. Boulogne, nato come Ari Paffgen nel 1962 (oggi ha 58 anni), ha recentemente presentato al tribunale di Orleans una richiesta di riconoscimento di paternità. Richiesta comunque rigettata per incompetenza territoriale, in quanto il celebre attore dagli occhi blu, interprete di Rocco e i suoi fratelli e La piscina, possiede sì una casa nella regione del Loiret, ma è cittadino svizzero dal 1999, abitando nei pressi di Ginevra.

Ari, infatti, sostiene da tempo di essere figlio di Delon. Mentre l’attore, piuttosto evasivo da sempre sul tema, se non durante gli anni Ottanta, quando Boulogne era ancora un ragazzo e lo definì un “amico”, non lo ha mai riconosciuto legittimamente come figlio. Eppure Ari è stato cresciuto negli anni Sessanta dalla mamma di Delon (dalla quale ha preso il cognome paterno). Fu proprio Edith Boulogne a volare a New York nel 1962 per andare a prendere il piccolo Ari appena nato. Con Nico che lamentava l’assenza del papà Alain, con il quale aveva avuto una relazione occasionale, ma egualmente intensa. “Sei il mio amico tu, sei il mio amico. Ma ti dirò un cosa, non hai i miei occhi, non hai i miei capelli. Non sei mio figlio, non sarai mai mio figlio. Ho dormito con tua madre solo una volta”, gli dice Delon nel 1986 riportandolo alla metro dalla macelleria di casa Boulogne, mentre guida la sua fiammante BMW.

Ari comunque passò parecchia infanzia e adolescenza seguendo la mamma in tour, sui set, nella factory di Warhol. Bob Dylan lo tiene in spalla per i giardini del Lussemburgo. Philippe Garrel lo vuole giovanissimo attore nei suoi film. Finisce a condividere anche crack ed eroina con mamma. Ma niente, Delon nemmeno si accorge che esiste. In un’autobiografia pubblicata nel 2001 Ari aveva di nuovo rispiegato la sua versione dei fatti. Gli avvocati dell’attore avevano di nuovo fatto muro: “coincidenze morfologiche”. Infatti Ari somiglia Delon come una goccia d’acqua. Un po’ come Dylan Farrow a Frank Sinatra. La vicenda giudiziaria comunque continuerà. Delon ha 84 anni e tre figli riconosciuti, frequentati: Anthony, Alain Jr. e Anouchka. Si racconta anche che una volta Serge Gaisnbourg fece incontrare di nascosto i presunti fratelli, Ari e Anthony. Boulogne spiegò: “Mentalmente Anthony non mi sembra meno abbandonato di me”.