“Come effetto delle mie posizioni non allineate alla narrazione attuale sul Coronavirus, si interrompe dopo tre anni la mia collaborazione con Radio Kiss Kiss nel programma Pippo Pelo Show. Il mio profondo rammarico per l’interruzione della collaborazione con tutto il gruppo del Pippo Pelo Show è un fatto privato. Pubbliche devono essere però le motivazioni di questa decisione, perché segnale di un’erosione allarmante di diritti fondamentali e di un controllo pervasivo delle nostre vite private, delle nostre opinioni, pensieri, spazi”, scrive Daniela Martani sul suo profilo Instagram.

L’ex hostess “pasionaria” di Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello continua il suo sfogo: “Nella telefonata intercorsa ieri con il direttore del network è emerso che la decisione di non rinnovarmi il contratto sia stata presa a seguito delle mie prese di posizione sulla questione Covid non conformi a quelle circolanti in TV, pubbliche e private, ma vicine alle più articolate e rassicuranti indicazioni dei professor Zangrillo, Clementi, Bassetti, Palù, Tarro […] Ammesso e non concesso che chi è stato ingaggiato da un network debba rispettarne la politica editoriale, quel che non è accettabile e si configura come una ferita alla dignità, alla libertà di tutti, è che il mancato rinnovo del contratto non è avvenuto perché scaduto, ma in considerazione di opinioni e prese di posizione esternate nella mia vita privata, che non è al servizio o al soldo delle linee editoriali di nessun emittente pubblica o privata che sia.”

“Se non si capisce che questo è un attentato alla libertà di espressione e di azione e che quindi ognuno di voi potrebbe subire lo stesso trattamento ed essere cacciato dal lavoro per qualsiasi motivo in qualsiasi momento, siamo davvero un paese perduto piegato al pensiero unico e dominante”, conclude la Martani che proprio nei giorni di Ferragosto ha bloccato per alcuni minuti un traghetto in Sardegna perché si rifiutava di indossare la mascherina. Sempre sui social si era lasciata andare a commenti discutibili, raccontando inoltre di vari tamponi risultati negativi nonostante avesse frequentato spiagge affollate e piazze piene di gente avendo “indossato la mascherina il meno possibile” e mai il gel igienizzante. Arrivando poi alla conclusione che “infettarsi è decisamente difficile”.

L’emittente radiofonica al Corriere della Sera fa sapere che si trattava di un contratto già in scadenza e che il mancato rinnovo era già stato deciso mesi fa dall’editore, nessuna relazione con le sue esternazioni sul Covid. L’ex gieffina aveva anche accennato una telefonata con il direttore del network in cui quest’ultimo si giustificava per il mancato rinnovo: “Nessuna telefonata. Ho avallato la decisione dell’editore di non rinnovare un contratto scaduto. E non vi è alcuna correlazione con le opinioni personali. Di alcuni episodi raccontati in rete non eravamo neppure a conoscenza”, ha spiegato Walter De Maggio, direttore responsabile di Radio Kiss Kiss al Corriere.