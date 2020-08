“Mi sembra assurdo ma sono risultato positivo”. La lista dei contagiati dopo le vacanze in Sardegna si allunga con Valentino Bisegna, lo youtuber che compone il duo Matt & Bise. Anche lui è risultato positivo al tampone rino-faringeo. Lo ha raccontato lui stesso su Instagram, seguendo il trend dei suoi “colleghi” creators e influencer che stanno raccontando passo dopo passo la propria quarantena e gli esiti dei tamponi come se fosse un reality. Le sue parole: “Mi ha chiamato il dottore e sono risultato positivo al tampone. Non so come sia possibile, ero convinto di non averlo. Il mio amico con cui sono stato una settimana in Sardegna era risultato negativo. Ho fatto il tampone per scrupolo e… meno male che l’ho fatto! (…) Il dottore ha detto che la mia carica virale è molto bassa quindi può essere che non ho contagiato nessuno ma mi sento tipo in colpa, mi spiace”.

Attualmente lo youtuber si trova in quarantena nella sua casa di Torino. Anche lui, durante la settimana di ferragosto, aveva raggiunto la Costa Smeralda con un gruppo di amici (tutti risultati negativi, a differenza sua). “Chiedo alle persone che mi hanno incontrato negli ultimi giorni di farsi per scrupolo un tampone… Alla fine è tutta colpa di sto virus di merda che non va via dalle nostre vite”. Bise, come lo chiamano i suoi followers, racconta di avere i sensi di colpa e, soprattutto, di sentirsi una specie di untore: “Non dovrei ma mi sento in colpa. Mi sento come se fossi un untore, ho paura di averlo attaccato ad altre persone. È una sensazione brutta, ve lo giuro, mi sento un untore. Adesso mi tranquillizzo…”. Già a marzo si era sottoposto a un tampone in seguito a una lunga febbre, ma allora si era rivelata solo una brutta influenza.

Da aggiungere che durante il lockdown, assieme al suo “socio” Matteo Pelusi, lo youtuber aveva realizzato una maratona di 100 ore per raccogliere fondi da donare alla Croce Rossa per l’emergenza Covid. Erano stati raccolti 27mila euro, anche grazie al contributo di Fedez, Paolo Bonolis, El Shaarawy.