Uno dei volti di punta di Real Time con “Il salone delle meraviglie” racconta le sue ultime ore, dopo aver scoperto di aver contratto il Covid-19 in Sardegna. Federico Lauri punta il dito contro i controlli che sarebbero mancati sia in Costa Smeralda che sulla nave dove ha viaggiato, al rientro delle vacanze. Però si è imbarcato, pur avendo la febbre

Federico Fashion Style al centro delle polemiche. Uno dei volti di punta di Real Time con “Il salone delle meraviglie” sui social ha dichiarato di aver contratto il coronavirus, al rientro dalle vacanze in Sardegna. In particolar modo hanno fatto scalpore le sue dichiarazioni, durante il collegamento in diretta con la trasmissione “Agorà”. “Sono partito dalla Sardegna che avevo la febbre – ha detto -. Sulla nave (diretta per Civitavecchia, ndr) nessuno ci ha controllato la temperatura. Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo bene. Avevo già un po’ di febbre ma il sierologico era risultato negativo”.

Nonostante tutto i sintomi non sparivano. “Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo. – ha continuato Lauri – Ho i sintomi: non sento odori e sapori, poi ho una tosse fortissima e dolori articolari e muscolari”. Oltre al fatto che il parrucchiere delle dive è salito a bordo con la febbre, le polemiche si sono aggiunte quando ha dichiarato che in Sardegna “La situazione era normale, tutti erano senza mascherina. Non ho frequentato discoteche perché viaggiavo con una bambina, ho una figlia di 3 anni. Controlli non ce n’erano”.

Tutta la situazione ha comportato anche delle conseguenze. È stato chiuso per sanificazione il salone di Anzio, famoso perché la location principale de “Il salone delle meraviglie”, mentre tutti i dipendenti saranno sottoposti a tampone per verificare se c’è qualcuno che ha contratto il virus. Naturalmente sono state avvisate anche tutte clienti affinché possano procedere con i dovuti controlli e le analisi. Lauri, nel frattempo, si sta facendo curare a domicilio, come dimostra un video pubblicato su Instagram: “Gli angeli custodi! Che gran lavoro che fanno questi medici e infermieri! Piano piano tutto si supera… Ci vuole molta pazienza e molta forza di volontà io ce la sto mettendo tutta! Un consiglio per chi sta come me bisogna sempre avere il sorriso anche quando si ha paura e non ci si sente molto bene perché il sorriso è la migliore cura!”.