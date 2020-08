“Ho contratto il Covid-19”. Nilufar Addati, un volto noto al pubblico di “Uomini e Donne”, è risultata positiva al tampone per il coronavirus in seguito a una vacanza in Sardegna. Queste le sue parole: “Dopo aver effettuato un sierologico tramite prelievo ematico (con esito negativo) sono stata sottoposta ad un tampone, il cui risultato è stato purtroppo positivo. Sono stata a contatto con persone positive, sono tornata a Napoli dalla Sardegna SENZA avere la consapevolezza di essere stata a contatto con persone positive”, ha raccontato la ragazza che ora lavora come influencer.

Ora il suo nome è finito tra i trending topics di Twitter. Il motivo? Alcuni utenti ritengono che l’ex tronista non abbia mostrato troppa responsabilità durante la sua vacanza. Il 17 agosto, poche ore dopo l’annuncio del governo di fermare le discoteche, Nilufar ha pubblicato una storia dal locale Phi Beach della Costa Smeralda. Ma ora lei descrive così la sua vacanza nell’isola sarda: “Come sapete non sono una frequentatrice di locali, questa vacanza è stata per me il primo vero ritorno alla ‘normalità’ che purtroppo normalità non era. Ho vissuto il periodo del lockdown con estrema serietà e consapevolezza e per un lungo periodo, quando ormai le attività erano praticamente tutte aperte, ho continuato a non frequentare luoghi di incontro, per paura. Ma ho vissuto i miei 5 giorni di vacanza in Sardegna con (evidentemente) troppa spensieratezza”.

Solo qualche giorno fa l’ex tronista era stata avvistata in un altro locale, il Billionaire di Porto Cervo: lì era in compagnia del calciatore Andrea Petagna (poi risultato positivo). Alcuni siti di gossip avevano iniziato a parlare di un presunto flirt tra i due, ma lei aveva negato tutto sbottando sui social: “Vorrei essere libera di vivere la mia vita sociale in modo normale, come una ragazza di 22 anni. Lasciatemi in pace, grazie”.

Attualmente sta trascorrendo la quarantena a Napoli, senza avere contatti con la sua famiglia. “Passo 24 ore su 24 in camera mia. Avendo la fortuna di avere il bagno in camera, non condivido con loro neanche quello, mi passano il cibo e mangio da sola in camera. I sintomi sono comparsi circa 24 ore dopo aver fatto il tampone. Quali? Ho avuto la febbre (max 37,5), un po’ di mal di testa simile alla sinusite e ho perso il senso del gusto e dell’olfatto”, ha detto.