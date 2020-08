Lo ha raccontato il rapper nelle storie di Instagram: test anche per i loro ospiti e per il figlio Leone

Dopo l’aumento dei contagi in Sardegna e la comparsa di nuovi focolai, anche Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di farsi il test per il Covid-19: lo ha raccontato il rapper su Instagram, condividendo anche le immagini del tampone.

La coppia è in vacanza in Sardegna insieme al figlio, Leone, e alcuni amici. Rispondendo alle domande dei fan attraverso le stories su Instagram, il cantante ha voluto spiegare come vivono la situazione sull’isola: “C’è sicuramente un’aria un po’ pesante – scrive – personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati”. Nei video diffusi dalla coppia si vedono bagni al mare, cene in famiglia e serate al karaoke con gli amici, sempre all’aperto. E prosegue: “Ho anche rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo“.

Vista la situazione dei contagi “esplosa in questi giorni“, continua, “abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi“. Esito negativo per tutti: “Fortunatamente stiamo bene, mi auguro lo stesso per voi“.