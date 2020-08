“Il rituale più importante di Maurizio è guardare Chi l’ha visto? in tv ogni mercoledì sera: guai a chi glielo tocca”, ha raccontato Maria De Filippi in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Appuntamento imperdibile per il giornalista, programma storico del servizio pubblico che appassiona anche la conduttrice: “Piace moltissimo anche a me. Chi l’ha visto? è fatto non bene, ma più che bene e la sua conduttrice Federica Sciarelli è bravissima. Trovo che sia un programma di grande televisione proprio perché è poco televisivo: cerca la verità, non la spettacolarità“, ha aggiunto il volto di Canale 5.

Proprio Costanzo nelle scorse settimane aveva lanciato un messaggio pubblico alla padrona di casa dopo i rumors che davano per certo il suo addio alla trasmissione in onda su Rai3: “Mi dispiacerà se lascerà. Posso capire che dopo tanti anni una professionista come lei voglia cambiare genere, io la pregherei di trattenersi ancora un po’ davanti a quelle telecamere. È talmente brava”. Alla conduzione avrebbe potuto approdare a inizio anni Novanta proprio la De Filippi: “Chi lo ha visto? Lo avevano proposto a me ed ero pazza di gioia. Nel 1993, stavo andando in Rai, mi bloccò Confalonieri. Rai 3 mi aveva offerto Chi l’ha visto?, Rai 1 una trasmissione itinerante e Minoli Mixer giovani. Per il primo avrei fatto carte false. Se me lo proponessero ora? Non lo so se sarei brava, verrebbe fuori il magistrato che c’è in me, non riuscirei a essere imparziale, distaccata”, aveva rivelato nel 2015 al settimanale Oggi.

Sliding doors che ha inciso sulla sua carriera poi esplosa definitivamente sulle reti del Biscione. Il programma resterà nelle mani di Federica Sciarelli, che lo conduce dal 2004 e tornerà alla guida dell’edizione 2020/2021 dal prossimo 9 settembre. La Rai ha comunicato la messa in onda di uno speciale dedicato al caso di Viviana Parisi in onda in prima serata su Rai3 questa sera.