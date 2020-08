All'incontro, iniziato alle 16.30 e convocato dal ministro Boccia, hanno partecipato anche i ministri Speranza e Patuanelli: nessuna possibilità di deroga alla "sospensione" già stabilita dal Dpcm del 7 agosto e ai gestori dei locali notturni andranno contributi economici. Il ministro degli Affari Regionali: "Dobbiamo restare uno dei Paesi più sicuri attraverso i sacrifici". Patuanelli: "Danno grosso al settore, ma non ci sono alternative". Lopalco: "Non abbassare la guardia, siamo ai focolai d'innesco della seconda ondata. Bisogna bloccarli". Bonaccini: "Bene, ma ora tracciare i rientri dall'estero"

Tutte le discoteche dovranno restare chiuse, le Regioni non potranno derogare alla decisione del governo e agli operatori del settore verranno riconosciuti contributi economici – inseriti già nel decreto Agosto – per la fine anticipata della stagione. E arriva anche una stretta sulle mascherine nei luoghi della movida. È questa la decisione maturata nel corso del vertice tra l’esecutivo e le Regioni, convocata dal ministro Francesco Boccia, alla luce dei dati del contagio (leggi il bollettino del 16 agosto) e delle immagini arrivate dalle sale da ballo dalla Riviera Romagnola alla Puglia nel week di Ferragosto. Ministri e governatori si sono riuniti alle 16.30 in videoconferenza per discutere, dopo il nulla di fatto di tre giorni fa, e quasi tutti i presidenti – a quanto apprende da fonti regionali Ilfattoquotidiano.it – si sono trovati d’accordo con la linea dell’esecutivo. Dubbi – ma si adegueranno – sono stati espressi solo da Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Puglia. Emiliano avrebbe difeso l’apertura delle discoteche, Marsilio ha spiegato di non avvertire in Abruzzo il tema discoteche, mentre Fedriga ha chiesto misure nazionali contro tutti gli assembramenti e non solo per una categoria. Ma la stretta del governo è andata anche oltre e riguarda più in generale la movida: dalle 18 alle 6 del mattino sarà obbligatorio indossare mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti.

Speranza: “Ripresa significativa, priorità alla scuola”

“Diamo un segnale al Paese che bisogna tenere alta l’attenzione”, ha detto Speranza secondo quanto si apprende. “La ripresa dei casi – ha aggiunto – è significativa anche alla luce dei contagi nel contesto europeo”. La priorità, ha spiegato il ministro della Salute, “deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza” e “non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati”. Il ministro Boccia ha precisato che “restiamo uno dei Paesi più sicuri al mondo per la sicurezza sanitaria” e che “questa condizione non è casuale ma figlia dei sacrifici che abbiamo fatto e che vanno difesi”. Adesso, ha aggiunto, è il “momento di andare avanti ma limitando al massimo le attività che presuppongono contatti fisici e assembramenti incontrollabili”. Stefano Patuanelli, anche lui presente al vertice, ha ammesso che il “danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso ma non vedo alternative”. Quindi la promessa: “Faremo il possibile per dare un sostegno economico alle attività che avranno delle perdite, trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel dl Agosto”. Apprezzamento per la scelta del governo arriva da Stefano Bonaccini che parla di “giusta proposta”, ma allo stesso tempo ha sottolineato: ” Il punto non sono solo i contagiati in discoteca, ma il tracciamento che comporta un presunto contagiato e sull’innalzamento dei contagi va fatto il tracciamento di chi rientra dall’estero. Vedere ragazzini all’estero che dicono ‘il Covid non c’è’ impone un nostro ulteriore impegno perché c’è una grave sottovalutazione“.

Sì a misure più restrittive

La strada imboccata, quindi, è quella della chiusura in tutta Italia dopo che le Regioni hanno stabilito regole diverse – e più o meno restrittive – nelle scorse settimane. La posizione sostenuta dagli esponenti dell’esecutivo è stata intransigente: le Regioni dovranno adeguarsi al Dpcm del 7 agosto scorso nella parte in cui prescrive che restino “sospese le attività” che “abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”. Vietata ogni deroga al Dpcm. Così visti i dati quotidiani dei contagi – nonché l’impossibilità di fatto di rispettare le regole restrittive nelle discoteche aperte – hanno spinto definitivamente verso lo stop al ballo. E ai governatori è stata data facoltà di poter stringere ancora di più le maglie della movida se il quadro epidemiologico dovesse richiederlo.

Lopalco: “Guai ad abbassare la guardia”

“Guai ad abbassare la guardia affidandosi solo alle proprie percezioni personali sulla malattia”, dice l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, capo della task force della Regione Puglia, a proposito dell’aumento dei casi e della situazione nelle località di vacanza in Italia e all’estero. A proposito della riapertura della scuola, Lopalco la ritiene una priorità, anche se “c’è da aspettarsi qualche focolaio che va gestito per evitare che si trasformi in un dilagare incontrollato”. I dati italiani di queste settimane, aggiunge, vanno valutati “attentamente – risponde Lopalco – i 500 casi di oggi non vanno paragonati con i 500 di febbraio, perché sono completamente diversi”. Quelli attuali, spiega, “sono i primi focolai di innesco di una seconda ondata, quindi vanno considerati alla stregua dei casi osservati a dicembre dello scorso anno, che nessuno aveva osservato prima”. Quindi, una situazione meno grave rispetto alla prima ondata. “Quello che ora dobbiamo valutare è la nostra capacità di bloccare i focolai”. Se l’obiettivo sarà raggiunto, anche avendo una seconda ondata “con mille o 2mila casi al giorno a livello nazionale, poi si fermerà lì. Se invece le catene di contagio cominceranno a circolare liberamente, a quel punto arriveremo a una crescita esponenziale”.