La coppia del “Grande Fratello Vip 2” non starebbe vivendo un periodo sereno, una lite pesante si è consumata in discoteca in Sardegna, sotto gli occhi di alcuni testimoni. La relazione avrebbe mostrato i primi segnali di cedimento dopo il lockdown

Dopo tre anni si consuma una profonda crisi nel rapporto tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Giovani, belli e innamoratissimi – almeno fino a qualche settimana fa – i due si sono conosciuti, durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip” nel 2017. In questi tre anni hanno condiviso il loro amore sui social e conducendo insieme, per la prima volta, la seconda stagione del dating show “Ex On The Beach” su Mtv a gennaio.

Nessuno poteva immaginare che dopo il lockdown e la loro convivenza “forzata” 24 ore su 24, potesse aprirsi una crepa nei sentimenti di entrambi. Eppure è successo. Come riporta il settimanale Chi, nell’ultima settimana di luglio sia Ignazio che Cecilia avevano deciso di mettere in stand by il loro rapporto per capire quali potessero essere gli sviluppi. Inizialmente i loro progetti erano diversi, ossia passare le vacanze in Sardegna ad agosto.

“Poche ore prima della partenza per la Costa Smeralda, Ignazio è corso dalla sua donna per portarla con sé – riferisce Chi -, per amore, perché senza di lei sa che non sarebbe estate, non sarebbe vita vissuta felice insieme. Cecilia, cede. Prepara la valigia e lunedì sera atterra in Sardegna con il fidanzato”.

Una volta arrivati a destinazione, sembrava che i due avessero serenamente ripreso in mano il loro rapporto, ma martedì sarebbe scoppiato una lite pesante alla discoteca Just Cavalli, sotto gli occhi di alcuni testimoni. Da allora la coppia (o ex coppia) sembra essere scomparsa dai radar dei social e i rapporti sarebbero, al momento, molto freddi. Non si sa quali potranno essere gli sviluppi nelle prossime ore, anche perché non è chiaro ancora quali sarebbero i reali motivi che avrebbero portato alla rottura quasi definitiva.