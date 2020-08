L’ultimo dpcm le vorrebbe chiuse in tutt’Italia, ma le Regioni si dividono tra chi – come la Sardegna – vuole salvare la movida di Ferragosto e il turismo e chi – come la Calabria – decide per la linea dura e chiude tutto. Il nuovo fronte caldo della lotta ai contagi, insomma, sono le discoteche. E sulla questione interviene il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo: “Le discoteche devono rimanere chiuse perché, checché se ne dica, con migliaia di ragazzi ammassati non c’è nulla da fare. Le aggregazioni di massa sono devastanti – ha aggiunto – impossibili da gestire. Il lavoratore del settore va tutelato come e forse anche più degli altri, perché parliamo di un settore troppo a rischio”, ha concluso.

Il virologo Fabrizio Pregliasco, intervistato dal fattoquotidiano.it, aveva già ricordato le perplessità del comitato tecnico scientifico, contrario già dalla prima decisione di riaprire le discoteche all’aperto. Secondo l’ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri, infatti, i locali dovrebbero restare chiusi fino al 7 settembre, ma la norma lascia la possibilità alle singole Regioni, “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori”, di “stabilire una diversa data di ripresa delle attività”. Quindi, ogni Regione può anticipare la riapertura. E così molte hanno fatto.

Ieri il governatore pugliese Emiliano ha annunciato “nuove misure” per i club, ricordando però che si tratta “di una questione nazionale“. Adesso, il ministro della Salute Roberto Speranza è pronto a intervenire per riallineare le varie ordinanze regionali, per evitare caos nelle zone di confine, con i ragazzi spinti ad andare in massa dove i locali sono aperti. Anche il governatore toscano Rossi si è detto “favorevole alla chiusura” delle discoteche, a condizione che “il provvedimento sia nazionale per non creare assurde differenze tra territori e altrettanto assurde e pericolose migrazioni di giovani da una regione all’altra alla ricerca di luoghi dove ballare”.