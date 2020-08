Faccia a faccia tra Speranza, Boccia e i governatori visti i numerosi casi di turisti provenienti da Spagna, Grecia, Malta, Croazia e trovati positivi: la proposta del titolare della Salute trova concordi i governatori, che martedì avevano iniziato a muoversi con ordinanze restrittive in ordine sparso. L’ordinanza prevederebbe anche la possibilità di svolgere in aeroporto, ove possibile e in via sperimentale, un test antigene. Sul tavolo anche le misure per il week end di Ferragosto

Test prima di rientrare o obbligo di tampone entro 48 ore dall’arrivo in Italia. È questo l’orientamento del governo per frenare la crescita dei contagi (leggi i dati di oggi) degli ultimi giorni, durante i quali sono stati accertati molti casi di turisti rientrati dalle vacanze in Spagna, Grecia, Croazia e Malta. La proposta di Roberto Speranza è stata accolta con favore dai governatori durante il vertice straordinario, convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

La riunione è ancora in corso e vedrà all’ordine del giorno anche gli assembramenti all’interno dei locali notturni, aspetto di particolare attualità alla vigilia del week end di Ferragosto. L’incontro si è reso necessario dopo la pioggia di ordinanze regionali decise dai governatori a partire da martedì pomeriggio. Prima l’Emilia-Romagna, poi la Puglia, la Campania, la Sicilia e quindi il Piemonte hanno deciso autonomamente di imporre restrizioni – tampone o quarantena – ai residenti che tornano nelle proprie regioni dopo vacanze all’estero.

Il governo sta quindi lavorando per favorire i test per chi arriva in Italia. La scelta dovrebbe ricadere sulla possibilità di fornire la certificazione di un test molecolare o antigene negativo fatto nelle ultime 72 ore o obbligo di tampone entro 48 ore dal rientro in Italia. L’ordinanza prevederebbe anche la possibilità di svolgere in aeroporto, ove possibile e in via sperimentale, un test antigene.

La scelta dell’esecutivo mira a scongiurare migliaia di quarantene per i viaggiatori italiani che in questi giorni sono all’estero e a uniformare il quadro delle precauzioni tra i vari territori. Già mercoledì, per dire, alcune regioni (Emilia-Romagna, Sicilia e Piemonte) avevano optato per un test obbligatorio al rientro da alcuni Paesi, mentre Vincenzo De Luca aveva deciso di imporlo a chiunque avesse viaggiato all’estero e Michele Emiliano, di fronte a 41 “casi di rientro” in tre giorni, aveva optato per la quarantena di 14 giorni nei confronti dei residenti che faranno ritorno dalle vacanze.

“Per il governo la sicurezza di tutti i cittadini è la priorità assoluta; dobbiamo restare il Paese più sicuro al mondo sul piano sanitario”, ha spiegato Boccia durante la riunione. “Il governo su chi rientra in Italia dai Paesi stranieri, in particolare Malta, Croazia, Spagna e Grecia vuole assicurare la massima sicurezza”, ha insistito parlando di una proposta che mira a “rendere il servizio sanitario territoriale già molto rafforzato dall’impegno comune in grado di garantire tamponi a chi rientra dall’estero, con i risultati entro 48 ore dal rientro del viaggio. Auspico che ci possa essere con le Regioni una condivisione del metodo da utilizzare nelle prossime settimane”.