I vertici dei socialdemocratici tedeschi hanno votato all'unanimità per il vicecancelliere del governo Merkel IV: "Gode di un’alta considerazione nella popolazione e nel partito" e questo grazie alla "risolutezza" mostrata nella crisi della pandemia. Le prima parole dell'ex sindaco di Amburgo: "Siamo di fronte all’inizio di una nuova era", c'è in gioco "la direzione che prenderanno il paese e l’Europa nel prossimo decennio"

“Sono felice della candidatura e voglio vincere”. Sono le prime parole di Olaf Scholz da candidato designato alla cancelleria per l’Spd alle prossime elezioni federali del 2021. I vertici dei socialdemocratici tedeschi hanno scelto il vicecancelliere e ministro delle Finanze del governo Merkel IV. Sul nome di Scholz, il direttivo del partito si è espresso all’unanimità. Riferendosi alle voci di dissenso interno, è stata poi Saskia Esken a lanciare un appello: “Vi chiediamo di avere fiducia nella strada che abbiamo scelto”. Scholz era stato battuto a dicembre proprio dal duo Borjans-Esken – che esprimono una posizione più a sinistra di quelle dell’ex sindaco di Amburgo – nel referendum del partito sulla presidenza.

“Sono lieto di affrontare una fantastica campagna elettorale, leale e di successo, in una squadra forte”, ha detto Scholz. “Siamo di fronte all’inizio di una nuova era”, ha aggiunto, e quello che è in gioco è “la direzione che prenderanno il paese e l’Europa nel prossimo decennio”. “Dieci anni fa la crisi finanziaria ha lacerato l’Europa”, adesso nella pandemia si è “riusciti a tenere l’Europa insieme” e questo è un “merito dei socialdemocratici”, ha sostenuto Scholz. Sottolineando poi un altro concetto: “Noi non possiamo essere quelli che stanno ai margini e fanno dei commenti, dettati da un umore più o meno cattivo” in Europa. La Germania “partecipa alla formulazione dell’Europa”, e “sono molto contento”.

“Olaf Scholz gode di un’alta considerazione nella popolazione e nel partito” e questo grazie alla “risolutezza” mostrata nella crisi della pandemia, che ha portato in Germania a “risultati” insperati in altri paesi. Così il leader dei socialdemocratici tedeschi, Manfred-Walter Borjans, ha presentato a Berlino la candidatura a cancelliere di Scholz, in una conferenza stampa con la sua vice, Saskia Esken, e con lo stesso ministro delle Finanze. “Essere in grado di superare le crisi è una delle capacità fondamentali per un cancelliere”, ha spiegato, e Scholz ha dimostrato di “essere in possesso di questa dote”. Borjans ha inoltre sottolineato che anche l’esito del vertice Ue che ha lanciato il pacchetto di aiuti per i Paesi colpiti dal Covid “porta la firma dell’Spd“.

