È dal 2014 che Cameron Diaz non appare più in un film. Nel 2018 aveva ufficializzato il suo ritiro dalle scene e oggi, anni dopo, rompe il silenzio e per la prima volta rivela le ragioni di quella scelta, arrivata quando la sua carriera era all’apice. “Provo pace nell’anima, perché finalmente ho iniziato a prendermi cura di me stessa”, ha detto intervenendo nel podcast dell’ex collega Gwyneth Paltrow. “È difficile da spiegare, so che molte persone non lo capiranno, probabilmente tu lo capisci, ma è stato molto intenso lavorare a quel livello ed esporsi così tanto pubblicamente. C’è molta energia che ti travolge in ogni momento quando sei così sotto i riflettori come attrice e ti esponi”.

Poi ha spiegato ancora: “Quando fai un film appartieni a loro. Sei sul set per 12 ore al giorno, per mesi, e non hai tempo per fare altro. Mi sono resa conto che ho dato grandi parti della mia vita a tutte quelle persone. Fondamentalmente ho dovuto riassumermi la responsabilità della mia vita”. Oggi Cameron Diaz si gode la vita da mamma: insieme a suo marito suo marito Benji Madden (con una gravidanza surrogata) ha avuto la piccola Raddix lo scorso gennaio.