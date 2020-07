"Acquistato con disponibilità finanziarie frutto di reati di evasione fiscale, riciclaggio e appropriazione indebita", il complesso di Roma Nord entra nella piena disponibilità dello Stato: la Figc in pole position per la gestione. Al pari del suo ormai ex proprietario è stato il luogo simbolo dell'inchiesta sui grandi appalti

Lo Stato italiano ha acquisito definitivamente il Salaria Sport Village. E ora si aprirà ufficialmente la partita per la gestione, che vede la Figc in pole position. Questa mattina la Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva del complesso sportivo di Roma Nord, di proprietà dell’imprenditore Diego Anemone “acquistato con disponibilità finanziarie frutto di reati di evasione fiscale, riciclaggio e appropriazione indebita”, come spiegano le Fiamme Gialle.

Unitamente ad Angelo Balducci, ex Provveditore per le Opere Pubbliche del Lazio e poi Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Anemone è stato al centro delle indagini condotte sulla cosiddetta “cricca” degli appalti: un “sistema gelatinoso” – come fu definito da alcuni soggetti nel corso delle intercettazioni – che per oltre un decennio, dal 1999, attraverso l’erogazione di tangenti, ha consentito l’assegnazione di importanti opere pubbliche, tra cui quelle relative a importanti manifestazioni come il Mondiali di Nuoto 2009, le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e il vertice del G8 all’isola della Maddalena. Anemone è stato condannato in primo grado nel 2018 a 6 anni di carcere. Il ricorso contro la confisca presentato dalla difesa a giugno era stato dichiarato “inammissibile”. Nell’ambito del procedimento giudiziario è stato, tra l’altro, accertato il difetto di buona fede di un istituto bancario, la Banca delle Marche, “che ha erogato due mutui per un importo complessivo di 10.700.000 euro“, motivo per il quale è stata disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte a favore dello stesso ente creditizio.

Il centro sportivo è composto da una club house, un bar-ristorante, un centro benessere, una palestra, uffici, foresterie, spogliatoi, impianti sportivi (tra cui due piscine olimpioniche), campi da calcio e calcetto, campi da tennis, terreni, aree verdi e parcheggi, per un valore complessivo di oltre 145 milioni di euro. La Federcalcio ha già firmato un protocollo d’intesa con Roma capitale per la realizzazione della “Casa delle nazionali”, con particolare attenzione ad Under 21 e Nazionale femminile.