Ora anche i nerd hanno la loro icona sexy. Sorriso irresistibile, muscoli al punto giusto, fascino dell’uomo che non deve chiedere mai: sono tutti impazziti per Henry Cavill. Merito (anche) del video in cui si mostra mentre, pezzo dopo pezzo, assembla da zero un nuovo computer. Non un pc normale, però, bensì il suo “spaziale” computer da gaming. Non è certo un mistero la passione dell’attore di “Superman” per i videogiochi. Conclamato fan della saga Warhammer (a tal punto da dipingere le statuine e le miniature del gioco), Henry Cavill è un nerd fatto e finito.

Durante la quarantena quella dei videogiochi è stato un passatempo non da poco. Così, sulle note della canzone “You’re the First, the Last, My Everything”, Henry Cavill ha deciso di riprendere l’intero processo di assemblaggio delle diverse componenti, che è durato la bellezza di due giorni. “Questo tipo di materiale non è per tutti …. è consigliata la discrezione dello spettatore. Potresti vedere molte parti che non hai mai visto prima”, è stata la didascalia ironica del video/tutorial che ha raggiunto il milione di visualizzazioni. Tra un videogioco e un assemblaggio, l’attore è già stato riconfermato per la prossima stagione di “The Witcher”.