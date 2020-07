“Oggi, per fare gli auguri alla mia suocera, posto questa foto… hai fatto un grandissimo capolavoro Carla, complimenti. Ti vogliamo tanto bene”. Così ha scritto su Instagram Cecilia Rodriguez per omaggiare il compleanno della mamma del suo compagno Ignazio Moser, pubblicando una loro foto insieme, in cui lui appare completamente nudo, coperto solo da una gamba della stessa Rodriguez. Degli auguri decisamente hot per l’occasione, che hanno attirato non poche critiche nei confronti della sorella di Belen: “Vergogna”, “schifo”, gli hanno scritto in molti nei commenti.

Tanto che a placare le polemiche sono dovuti intervenire la mamma di Cecilia e Belen, Veronica Cozzani, e Ignazio Moser. “Segui con partecipazione”, ha scritto mamma Rodriguez ha chi ha bollato lo scatto come “vergogna”. “Stai parlando di te” la replica, sempre di Veronica, a chi ha definito “schifo” la foto. Poi, Ignazio Moser è sceso in campo rispondendo a un commento di cattivo gusto indirizzato a Cecilia che si è vista dare della ‘poco di buono’, per usare un eufemismo: “Tua mamma invece su che angolo è stasera? Chiedo per un amico”, la replica al vetriolo del trentino.