“Non funziona più Spotify!”. “Ma cosa è successo a Spotify?Anche a voi non funziona?”. Sono tantissimi i messaggi di questo tipo apparsi nelle ultime ore sui social, tanto che l’hashtag #Spotifydown è in cima ai trending topic su Twitter. Il problema riguarda l’applicazione per lo streaming musicale dei dispositivi iOs, in particolare gli iPhone: molti utenti in tutto il mondo segnalano infatti che non riescono ad aprirla.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della società in merito a possibili guasti dell’app. Secondo quanto scrive l’Independent, il problema potrebbe essere dovuto a una modifica sui server di Spotify. Secondo le stime del sito Down Detector – che in tempo reale stima i problemi di vari servizi – le segnalazioni aumentano e si concentrano in Europa occidentale, zona in cui l’app è maggiormente in uso.

In molti hanno cercato una soluzione, provando a eliminare e reinstallare l’app sui loro iPhone ma invano. L’applicazione continua a funzionare perfettamente invece sui sistemi operativi Android.