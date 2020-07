La prima diga ad alzarsi completamente alle 12.15 è stata quella di Lido San Nicolò, con 20 paratoie. Un minuto dopo sono scattate le 21 barriere di Lido Treporti e le 18 a Chioggia. La procedura si è completata con il sollevamento delle 19 dighe di Malamocco. Il premier: "Siamo qui per verificare l'andamento dei lavori, non per una passerella"

Si è concluso senza intoppi il primo test completo del Mose a Venezia. Le 78 paratoie mobili situate nei quattro varchi che separano la laguna di Venezia dal mare aperto sono fuoriuscite integralmente dall’acqua alle 12.25 alla presenza di Giuseppe Conte. “Siamo qui per verificare l’andamento dei lavori, non per una passerella”, ha dichiarato il premier, aggiungendo che l’opera “va completata entro il prossimo autunno-inverno”. All’evento hanno partecipato i ministri De Micheli, Lamorgese e D’Incà, il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro. Ma non è mancata anche la protesta dei No Mose che hanno ingaggiato una sorta di battaglia navale con le forze dell’ordine.

La prima diga ad alzarsi completamente alle 12.15 è stata quella di Lido San Nicolò, con 20 paratoie. Un minuto dopo sono scattate le 21 barriere di Lido Treporti e le 18 a Chioggia. La procedura si è completata con il sollevamento delle 19 dighe di Malamocco. In totale è servita un’ora e mezza, ma uno dei progettisti che ha realizzato la struttura ha specificato che a regime le barriere “si eleveranno in 30 minuti“. Attualmente “i tempi sono lunghi perché l’impianto non è finito”, ha aggiunto, sottolineando che i prossimi mesi serviranno “per calibrare gli strumenti necessari”. In ogni caso, fa sapere il commissario straordinario del Mose Elisabetta Spitz, “già dal prossimo autunno sarà possibile innalzare le paratoie” in caso di acque alte eccezionali, anche se l’opera potrà dirsi completa non prima di 18 mesi.

Il coordinamento delle operazioni è avvenuto nella control room dell’isola artificiale (65mila metri quadrati di estensione, pari a 10 campi di calcio) che divide la bocca di porto del Lido. Qui sono arrivati per una visita il premier Conte insieme a De Micheli, Lamorgese e D’Inca. I tecnici e il progettista Alberto Scotti hanno mostrato alle autorità il funzionamento delle paratoie e – in base a quanto riferito dalle agenzie di stampa – si è parlato pure del noto problema dell’accumulo di sabbia sotto le paratoie di Lido Treporti. Poi Conte in persona ha simbolicamente premuto il bottone dando il via al test generale. Le fasi successive sono state seguite dalla delegazione di governo a bordo di un’imbarcazione della Guardia costiera.

“Stiamo lavorando ad una struttura in cui tutte le autorità che hanno titolo, anche locali, parteciperanno alle decisioni” sulla governance del Mose, ha dichiarato il presidente del Consiglio a margine dell’evento. “E’ una norma che è stata predisposta, la stiamo applicando e vorremmo addirittura inserirla già in sede di conversione del Decreto semplificazione“. In pratica si tratterà di un centro di comando che “raccogliendo le istanze di tutti presiederà alla manutenzione, al funzionamento concreto e anche ovviamente all’approvvigionamento finanziario del sistema”. Una soluzione che però non piace al governatore Zaia, il quale chiede che la gestione vada al sindaco di Venezia. “È stata un’opera travagliata e faticosa“, ha commentato la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Ma oggi “non potevamo mancare, anche per quella sera del 12 novembre” dell’acqua alta eccezionale, sottolineando che “molti degli impegni presi quel giorno sono stati mantenuti”.

Parole che non convincono i No Mose, impegnati negli stessi minuti a tentare di accerchiare senza successo la motonave dei tecnici situata a Malamocco, per poi spostarsi verso l’Isola nuova del Lido. In bacino San Marco c’è stato uno scontro con i gommoni della polizia e i motoscafi delle fiamme gialle. “Ci hanno bloccato con tutte le loro forze, inondandoci d’acqua con gli idranti” ha dichiarato il leader del comitato Tommaso Cacciari. “Ora siamo tornati alla base fradici e con le barche mal messe, ma soddisfatti perché il risultato l’abbiamo ottenuto, il nostro dissenso ventennale è stato sentito da tutti”.