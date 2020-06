È quanto si sarebbe verificato nei mesi sorsi secondo il giornalista Nigel Cawthorne, che in una biografia di prossima uscita dal titolo "Prince Andrew. Eptesin and the Prince, cosa rivela il Daily Mail" spiega come i due eredi al trono britannico avrebbero messo in atto un "piano segreto" contro gli ormai ex Duchi del Sussex

Una “congiura di palazzo” ordita dal principe Carlo e da William contro Harry e Meghan. È quanto si sarebbe verificato nei mesi sorsi secondo il giornalista Nigel Cawthorne, che in una biografia di prossima uscita dal titolo “Prince Andrew. Eptesin and the Prince, cosa rivela il Daily Mail” spiega come i due eredi al trono britannico avrebbero messo in atto un “piano segreto” contro gli ormai ex Duchi del Sussex, sfruttando lo scandalo Epstein in cui è stato coinvolto il principe Andrea per agevolare la loro uscita dalla royal family.

Il giornalista, analizzando i recenti avvenimenti che hanno riguardato la royal family, è giunto alla conclusione che Carlo e William abbiano utilizzato lo scandalo del principe Andrea per celare un “colpo basso” ai danni del principe Harry che già scalpitava assieme alla moglie Meghan per ottenere una sua libertà dalle regole di palazzo. E quindi, secondo Cawthorne, l’uscita di Harry e Meghan Markle dalla Famiglia Reale non sarebbe stato un loro semplice desiderio esaudito, ma il frutto di una manovra intra-familiare ben mirata così da liberarsi di due figure controverse e, soprattutto, scomode e, al contempo, mettere in secondo piano il Duca di York. Il libro afferma che l’idea di accelerare la rottura è nata poco dopo la controversa intervista che Andrea ha rilasciato mesi fa alla Bbc.

Nigel Cawthrorne conclude spiegando che tutto ciò è stato fatto per un motivo ben preciso: la regina Elisabetta rischiava di finire nel mirino delle polemiche e così, “per il bene della Corona”, Carlo e William avrebbero deciso di distrarre l’opinione pubblica dallo scandalo del principe Andrea accendendo i riflettori su Harry e Meghan.