La 43enne sorella di Cr7, in un toccante post pubblicato su Instagram ha voluto mostrare per la prima volta un'immagine della casa, oggi demolita, dove è nata e ha vissuto l'infanzia con la famiglia, appena fuori Funchal, in Portogallo

“Sono nata in una vecchia casa, il mio letto era sorretto dai mattoni e quando avevo pochi mesi sono stata morsicata in faccia da un topo, non mi vergogno a dirlo”. A rivelarlo è Katia Aveiro, la 43enne sorella di Cristiano Ronaldo, che in un toccante post pubblicato su Instagram ha voluto mostrare per la prima volta un’immagine della casa, oggi demolita, dove è nata e ha vissuto l’infanzia con la famiglia, appena fuori Funchal, in Portogallo.

Lei ora fa l’influencer ed è sposata con un uomo d’affari brasiliano mentre il fratello Cristiano è diventato il primo miliardario del calcio, un fuoriclasse conteso da i club più prestigiosi, che conta un portfolio immobiliare piuttosto sostanzioso, ta cui anche due appartamenti extra lusso a Lisbona e un condominio di sette piani nella sua Funchal. Ma quando erano piccoli il loro stile di vita era di tutt’altro tenore. Tanto da farle rischiare il peggio a causa del morso di un topo: “Grazie a Dio, mia madre è arrivata in tempo, se no adesso sarei molto più brutta. Sono cresciuta in un quartiere povero e fin dalla tenera età ho imparato ad apprezzare quel poco che avevo“, ha spiegato Katia, senza nascondere le loro umili origini.